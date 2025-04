A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, iniciou a reforma do auditório do Centro de Cultura e Lazer (CCL), localizado na Avenida Brasil. As intervenções têm como objetivo qualificar o ambiente, garantindo mais conforto ao público que frequenta o espaço para atividades culturais e educacionais.

Entre os serviços já iniciados estão a retirada do carpete e a aplicação de produto para a selagem de trincas. Na próxima etapa, será feita a aplicação do piso de cimento queimado, escolhido por sua durabilidade e resistência. O sistema de ar-condicionado também passará por revisão e substituição, com foco na melhoria do conforto térmico da sala.

O auditório é um espaço multiuso, utilizado para apresentações da Escola Municipal de Música “Heitor Villa-Lobos”, ensaios da Banda Municipal “Monsenhor Nazareno Maggi” e da Orquestra Sinfônica Municipal, além de cerimônias, mostras culturais e eventos institucionais.

“Esta é mais uma melhoria proporcionada pela administração Chico Sardelli e Odir Demarchi para renovar os espaços do CCL. Do lado de fora das salas, estamos ampliando a área de eventos, em uma ação com o apoio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, e agora vamos qualificar também um espaço muito utilizado por nossos artistas”, destaca o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

A ampliação da área externa do CCL também está em curso e visa oferecer um ambiente mais espaçoso, confortável e acessível para receber o público nas atividades promovidas ao longo do ano.

O Calendário de Eventos 2025 de Americana, elaborado pela Secretaria de Cultura e Turismo, prevê cinco eventos no CCL: Rota Cervejeira em maio, Feira Ambiental Municipal de Americana (FEAMA) entre maio e junho, Rock Day Festival em julho, Festival “Itália na Brasil” em setembro e Festival Literário de Americana (Fliam) em outubro.