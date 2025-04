A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes, deu início, nesta quarta-feira (23) à revitalização do piso da quadra de basquete do ginásio da Praça de Esportes Marco Antônio Gobbo, no Jardim São Pedro. O trabalho começou com a retirada das tabelas de basquete e o lixamento do piso da quadra. As melhorias buscam proporcionar mais segurança, conforto e qualidade para os atletas durante treinamentos e competições no local.

A intervenção dá continuidade às melhorias realizadas no local desde o ano passado, que já incluíram pintura geral, nova academia ao ar livre, troca da iluminação de LED do ginásio, implantação de LED na quadra externa e na pista de caminhada, melhorias nos banheiros e vestiários, reparos e pintura no piso da quadra externa e troca dos alambrados.

“É com muita satisfação que iniciamos a revitalização de mais um importante espaço esportivo da nossa cidade. Acreditamos que o esporte transforma vidas e investir em infraestrutura é essencial para estimular o talento e a prática do esporte da nossa população”, destacou o secretário de Esportes, Marcio Leal. A reforma do piso do ginásio conta com investimento de R$ 80 mil, provenientes de emenda impositiva do vereador Lucas Leoncine.

A obra faz parte de uma série de reformas e revitalizações nos espaços esportivos de Americana. No início de abril, a Prefeitura entregou a nova estrutura esportiva da Praça Sofia Abrão, na região do Portal, e a revitalização da quadra poliesportiva do Parque Gramado.

O parlamentar esteve no local acompanhando o início dos trabalhos. Durante a fiscalização, Leoncine destacou que a melhoria na infraestrutura da quadra irá permitir melhores condições para treinamento de atletas locais, estimular a prática de atividades físicas pela comunidade e ampliar o potencial de realização de eventos esportivos na cidade. “Essas obras estão sendo financiadas com recursos de emenda impositivas destinadas pelo meu mandato à secretaria de Esportes, são R$ 80 mil em recursos. É assim que Americana voltará a ser a potência esportiva que sempre nos orgulhou”, defendeu Leoncine.