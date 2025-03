Prefeitura interdita acesso viário à Vila Melhor Idade

Por segurança de idosos, Trânsito da Prefeitura de Nova Odessa interdita acesso viário à Vila Melhor Idade, no Monte das Oliveiras

Visando ampliar a segurança dos moradores da Vila Melhor Idade, o Setor de Trânsito da Prefeitura de Nova Odessa proibiu na última semana o tráfego de veículos no trecho da Rua Pedro Abel Jankovitz situado entre as esquinas com as Ruas Vilhelms Rosenbergs e Joaquim Carlos de Oliveira, no Jardim Monte das Oliveiras.

A exceção é o acesso dos próprios idosos que moram no conjunto habitacional municipal e seus parentes visitantes, bem como dos veículos do Serviço Público e prestadores de serviços e fornecedores chamados pelos próprios condôminos.

“O trecho permanecerá interditada por tempo indeterminado. Esta ação visa a segurança dos idosos e vai atender também o projeto do futuro CRAS (Centro de Referência e Assistência Social) da Vila Melhor Idade”, explicou a autoridade municipal de Trânsito, Benedito Goes Neto.

Concebida, construída e inaugurada pela Prefeitura de Nova Odessa em 2011, o projeto habitacional social da “Vila Melhor Idade” é pioneiro na região e conta com trinta casas, distribuídas em cinco blocos, quase todas constantemente ocupadas. As unidades habitacionais foram projetadas e são totalmente adaptadas e adequadas às necessidades desse público específico, sendo cedidas gratuitamente pela Prefeitura aos idosos cadastrados e triados pela Promoção Social do Município, de maneira vitalícia, sempre que disponíveis.

REFORÇO NA SINALIZAÇÃO

Paralelamente, as equipes do Setor de Trânsito da Prefeitura mantêm o cronograma diário de recuperação e modernização da sinalização de solo das vias públicas da cidade, o que incluir guias, faixas e alertas em geral.

Nos últimos dias, o time de servidores atuou na repintura das faixas de trânsito em frente e no entorno da EMEB (Escola Municipal de Educação Básica) Professora Maria Estela Diniz Gazzetta, no Jardim Capuava, e na Avenida Antonio Rodrigues Azenha, em frente ao Colégio Conexão. O cronograma de trabalho continua até atender todas as escolas públicas e privadas da cidade.

As equipes também recuperaram a sinalização de solo ao longo da Rua Heitor Penteado, no Centro (onde ficam o Fundo Social de Solidariedade, o Espaço Melhor Idade e a sede do IZ – Instituto de Zootecnia), e o trecho urbano da Avenida Rodolfo Kivitz – entre outros pontos.

NOVA LIGAÇÃO

Por fim, o Setor de Trânsito da Prefeitura está finalizando toda a sinalização horizontal e vertical (placas) necessária à breve liberação para tráfego da nova ligação viária entre a Rodovia Rodolfo Kivitz e a Rua João Bassora, no Jardim Bela Vista. Falta apenas a concessionária responsável providenciar a remoção de dois postes do local.

Viabilizada pelo Município através de parceria, a nova ligação visa desafogar o trânsito no cruzamento da Avenida Dr Eddy de Freitas Crissiúma com a Avenida Ampelio Gazzetta, criando uma rota alternativa para os motoristas que acessar a região central da cidade. “Assim os motoristas terão mais uma opção de acesso ao Centro e principalmente à Ampelio Gazzetta, facilitando para quem vai para Sumaré, Hortolândia e Campinas”, completou Goes.

