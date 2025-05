Prefeitura decreta luto oficial por falecimento de Albertina Palucci Pupo

A Prefeitura de Americana decretou luto oficial de três dias pelo falecimento de Albertina Palucci Pupo, uma das fundadoras e principais dirigentes do CREIA (Centro de Recuperação Infantil de Americana), instituição que mais tarde se tornou a APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Americana. O decreto foi publicado na edição desta terça-feira (27) do Diário Oficial do Município.

Albertina faleceu no domingo (25), aos 89 anos, e foi sepultada na segunda-feira (26). Deixa o marido Alcir Pupo, três filhos, dois netos e dois bisnetos.

“O município de Americana reconhece a trajetória de determinação e dedicação de Albertina Palucci Pupo, pelo pioneirismo na implantação do CREIA, instituição voltada ao atendimento de pessoas com deficiência, cujo trabalho resultou em políticas públicas para inclusão social e acesso a direitos básicos, como educação, trabalho e saúde. Transmitimos nossas condolências aos familiares e amigos neste momento de luto”, afirmou o prefeito Chico Sardelli.

