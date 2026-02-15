A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste manterá os serviços essenciais na segunda-feira (16) e terça-feira (17) – ponto facultativo de Carnaval.

Funcionarão em esquema de plantão a Guarda Municipal, a Defesa Civil, o DAE (Departamento de Água e Esgoto), os Prontos-socorros, o Velório Municipal, Serviços de Cemitério e Coleta de Lixo.

A Guarda Municipal pode ser acionada pelos telefones 153 e 3458-1388, enquanto o DAE atende pelos telefones 3459-5910 e 0800-770-3459 e a Defesa Civil 199.

A coleta de lixo ocorrerá normalmente seguindo a escala de trabalho, assim como os Ecopontos do Planalto do Sol, Olaria e Gerivá, que funcionarão das 6 às 11 horas e das 12h30 às 18 horas.

Os Parques da cidade funcionarão em seus horários habituais. Parque dos Ipês, das 6 às 20 horas; Parque dos Jacarandás, das 6 às 22 horas; Parque Taene, das 7 às 17 horas; e Parques Infantis Tom Leite e do Panambi, das 7 às 19 horas.

Estarão suspensos nesta segunda-feira (16) e terça-feira (17) os atendimentos no Centro Médico de Especialidades, UBSs (Unidades Básicas de Saúde), Centro de Exames e Diagnósticos, Complexos Regionais de Saúde do Pérola e do Europa, Centro de Referência em Saúde da Mulher, CAPS Infantojuvenil, Laboratório de Análises Clínicas e CEO (Centro de Especialidades de Odontológicas), além dos setores administrativos no Paço Municipal e demais locais, como Clínica Veterinária Meu PET, Desenvolve Santa Bárbara, bibliotecas e espaços culturais. O atendimento ao público nestas repartições será retomado na quarta-feira (18).