A Prefeitura de Nova Odessa mobilizou equipes da Defesa Civil e da Promoção Social para atender as famílias atingidas pelas fortes chuvas registradas neste domingo (25/10). Até o momento, aproximadamente 40 residências foram invadidas pelas águas em diferentes regiões da cidade. As operações de resgate e assistência às famílias continuam em andamento.

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Os principais pontos de alagamento estão localizados na Vila Azenha, Jardim Flórida, Jardim Fadel, Jardim São Jorge, Jardim Triunfo, nas proximidades do Ribeirão Quilombo, e no bairro Lopes Iglesias, próximo ao Córrego Palmital.

A Defesa Civil está realizando o resgate de moradores com o auxílio de barcos, contando também com a participação de voluntários. O prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, e o vice-prefeito Alessandro Miranda, o Mineirinho, acompanham as operações de atendimento à população.

As famílias que precisam deixar suas residências estão recebendo assistência das equipes municipais. A Defesa Civil disponibiliza transporte para os moradores que optam por ficar temporariamente na casa de parentes. Já aqueles que não têm para onde ir estão sendo encaminhados ao Ginásio de Esportes do Jardim São Jorge, onde a Prefeitura organizou um abrigo provisório, com alimentação, acomodações para pernoite e segurança.

Mais equipes da prefeitura

As equipes da Promoção Social também estão mobilizadas para prestar apoio às famílias atingidas, acompanhando suas necessidades durante o período de acolhimento.

De acordo com as informações da Defesa Civil, o Ribeirão Quilombo atingiu a marca de 2,10 metros, nível considerado de alerta. A situação continua sendo monitorada pelas equipes municipais, que permanecem mobilizadas para atender às ocorrências e garantir a segurança dos moradores.

A Prefeitura orienta a população a evitar áreas alagadas, não tentar atravessar trechos tomados pela água e seguir as recomendações das equipes de emergência.