Obras da Prefeitura de Nova Odessa promoveu limpeza de 4.114 bocas de lobo em 2025; programa continua diariamente

Há cerca de três anos, a Prefeitura de Nova Odessa promove um cronograma permanente de limpeza e desobstrução de bocas de lobo e galerias de águas pluviais (enxurradas) em todas as regiões da cidade, através da contratação de uma empresa especializada no serviço de hidrojateamento. Ao longo de todo o ano de 2024, por exemplo, foram desobstruídas por essa iniciativa um total de 12.334 bocas de lobo (também chamadas de “bueiros”), algumas mais de uma vez ao longo do período.

“Além de garantir o aspecto de limpeza e organização da cidade, a medida evitar entupimentos das galerias e, consequente, episódios de alagamentos de ruas e avenidas”, explicou o secretário municipal interino de Obras, engenheiro Gustavo Valente.

Segundo ele, o cronograma continua diariamente em Nova Odessa, visando minimizar os episódios de alagamentos de vias públicas causados pelo entupimento das bocas de lobo por lixo e entulho depositado irregularmente por populares em áreas verdes, terrenos baldios, calçadas e sarjetas – que invariavelmente acaba sendo levada pelas enxurradas para as entradas das tubulações, entupindo-as.

A cada boca de lobo em que as equipes atuam, o trabalho consiste na utilização de um equipamento de auto vácuo e hidrojateamento de alta pressão nas bocas de lobo – que são as grades paralelas de “entrada” da água para os sistemas de galerias, que não devem ser confundidas com os PVs (Postos de Visita) às redes de esgoto; estes recebem manutenção da Coden Ambiental S/A.

Realizado o serviço de sucção de resíduos líquidos, pastosos e secos nas bocas de lobo, vem o hidrojateamento propriamente dito, em que o equipamento acoplado a um caminhão injeta água sob alta pressão nas tubulações, utilizando bicos rotativos, cuja função é acelerar a velocidade da água para melhor limpeza das galerias.

Além do hidrojateamento do interior das bocas de lobo e galerias, as equipes da empresa contratada promovem ainda a capinação e remoção de material das calçadas, guias e sarjetas adjacentes, conforme previsto em contrato.

ZELADORIA É DIÁRIA

Além da limpeza e desobstrução de bocas de lobo e galerias de águas pluviais com hidrojateamento, outras equipes da Prefeitura e da Coden Ambiental S/A seguem trabalhando diariamente na zeladoria urbana da cidade.

São ações como a Operação “Tapa-Buraco” permanente, realizada pela Coden. O time do Setor de Trânsito segue realizando a recuperação, manutenção e modernização da sinalização de Trânsito.

Já as equipes do Meio Ambiente da Prefeitura promovem a poda de galhos de árvores, roçagem de canteiros e áreas verdes, roçagem de escolas públicas municipais, ginásios municipais e Unidades de Saúde em geral e paisagismo dos canteiros das avenidas.

Por fim, o pessoal da Diretoria de Serviços Urbanos (também conhecida como “Garagem Municipal”) promove diariamente a manutenção preventiva em diversos pontos da cidade, especialmente nas estradas e vias rurais e não pavimentadas, bastante afetadas pelas chuvas deste ano.

