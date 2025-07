As inscrições gratuitas para a 9ª edição do programa Mãe Americanense foram prorrogadas até domingo (6) pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH).

As atividades serão realizadas de julho a setembro, nos territórios dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), em parceria com os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

As inscrições podem ser feitas pelo banner disponível na página inicial do site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br) ou diretamente nos CRAS.

O programa atende gestantes entre a 14ª e a 22ª semana de gestação, que estejam em acompanhamento pré-natal, residam em Americana há pelo menos um ano, tenham renda per capita de até meio salário-mínimo e estejam inscritas no Cadastro Único.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, lembra que a iniciativa, implantada na gestão do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi, já beneficiou cerca de 280 mulheres e suas famílias desde 2023.

Encontros

“Os encontros promovidos por meio do programa Mãe Americanense oferecem a oportunidade para as gestantes desenvolverem os vínculos com seus bebês, familiares e rede de apoio, recebendo suporte e orientações sobre os cuidados com a saúde durante e após a gestação. Ao final de cada edição, as participantes ganham os kits de enxoval, incluindo carrinho de bebê. Uma iniciativa importante da gestão do prefeito Chico e do vice Odir, que proporciona suporte e atenção especial às gestantes do município”, reforça a secretária.

Ao todo, são seis encontros quinzenais, que visam abordar temas sobre saúde, mudanças biopsicossociais, aleitamento materno, parto, planejamento familiar, vínculo entre mãe e bebê, desenvolvimento infantil e práticas educativas parentais, além da realização de dinâmicas.

Os kits de enxoval são fornecidos gratuitamente, adquiridos com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social, além de kits de higiene e demais itens doados pelo Fundo Social de Solidariedade de Americana.

