Com 700 vagas já confirmadas, Prefeitura de Nova Odessa realiza 6º Feirão do Emprego no próximo dia 05/07, no Paço

O prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) e seu vice Alessandro Miranda (o Mineirinho) anunciaram a realização, já no próximo dia 05 de julho de 2025 (um sábado), da 6ª edição do Feirão do Emprego de Nova Odessa, iniciativa lançada em 2022 pela atual gestão municipal para aproximar os empregadores dos trabalhadores da cidade e, assim, fomentar o mercado de trabalho e a geração de emprego e renda para as famílias novaodessenses.

E, segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Antonio Teixeira, já são 25 empresas, comércios e agência confirmados para o 6º Feirão do Emprego, com 700 vagas garantidas à espera de candidatos interessados e aptos.

Os interessados terão à disposição ainda corte de cabelo gratuito e palestra com dicas de como se portar durante as entrevistas presenciais. As empresas interessadas em ofertar suas vagas no Feirão também podem se inscrever junto à pasta até a próxima semana.

Na mais recente edição do Feirão, realizada pela Prefeitura no dia 09/11/2024, mais de 1.000 trabalhadores de todas as idades e perfis passaram pelo saguão do Paço Municipal. Na ocasião, 40 empresas ofereceram cerca de mil vagas, incluindo oportunidades de primeiro emprego, para trabalhadores acima dos 60 anos, PCDs, jovens aprendizes e estágios. Novamente, trabalhadores e empregadores aprovaram a iniciativa municipal.

Durante os Feirões, os trabalhadores são recepcionados pela equipe do PLT (Posto Local do Trabalho) da Prefeitura e participam de uma rápida palestra de motivação e preparação. Em seguida, os interessados são atendidos pelos RH (Recursos Humanos) das empresas. Muitas entrevistas acontecem na hora, outras são agendadas para a semana seguinte. Por isso, todos os interessados devem comparecer com currículos impressos e documentos pessoais.

“É uma grande oportunidade para os trabalhadores de Nova Odessa, principalmente para quem está desempregado. Muitas vezes, as empresas já fazem as entrevistas aqui mesmo na Prefeitura, durante o Feirão, e a pessoa já começa a trabalhar na semana seguinte”, destacou o prefeito Leitinho.

Para o secretário de Desenvolvimento, o grande número de empresas participantes (e de vagas disponíveis) deve garantir mais uma vez o sucesso do Feirão do Emprego. “Além de empresas, teremos novamente agências selecionando e contratando, o que é muito atraente para os trabalhadores interessados”, ressaltou Antonio Teixeira.

Haverá vagas em praticamente todas as áreas, além de oportunidades de primeiro emprego, para trabalhadores acima dos 60 anos, PCDs e jovens aprendizes. Também haverá oportunidades de estágio e primeiro emprego para jovens da cidade.

Promovido pela Prefeitura de Nova Odessa através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, o 6º Feirão do Emprego acontece no próximo dia 05, um sábado, das 8h às 12h, no saguão do Paço Municipal (na Avenida João Pessoa, nº 777, Centro). Como nas edições anteriores, a participação dos trabalhadores da cidade em busca de oportunidades no mercado de trabalho será livre e gratuita.

