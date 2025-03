Prefeitura conclui recapeamento em 10 ruas do Frezzarin

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), concluiu nesta sexta-feira (21) o recapeamento asfáltico em 10 ruas do bairro Vila Frezzarin. Além da aplicação do novo asfalto, as vias recebem também a sinalização de solo, para garantir a segurança e o conforto de motoristas e pedestres.

O serviço foi executado nos seguintes endereços: Rua Colômbia, Rua Venezuela (entre Rua Cuba e Rua Fortunato Faraone), Rua Equador (entre Rua Cuba e Rua Fortunato Faraone), Rua Suriname (entre Rua Cuba e Rua Fortunato Faraone), Rua Peru, Rua Cuba (entre Rua Bolívia e Rua Manoel dos Santos Azanha), Rua Chile (entre Avenida Brasil e Rua Fortunato Faraone), Rua Costa Rica, Rua Paraguai (entre Rua México e Rua Fortunato Faraone) e Rua Panamá.

“O recapeamento no Frezzarin representa mais um avanço na modernização da nossa malha viária, proporcionando mais infraestrutura e qualidade de vida para a nossa população. Vamos seguir trabalhando de forma contínua para atender as demandas da nossa cidade e melhorar a mobilidade urbana nos bairros”, celebrou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

A revitalização dessas vias faz parte do investimento de R$ 27,3 milhões, intermediado pelo prefeito Chico Sardelli e pelo presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), André do Prado, junto ao Governo de São Paulo, que contempla o recape de 78 ruas e avenidas, além da pavimentação de nove vias. O acompanhamento do processo de liberação dos recursos é realizado pela Secretaria de Gestão de Convênios.

Neste contrato, já foi concluído o recapeamento nos 78 endereços nas regiões dos bairros Jaguari, Antônio Zanaga, Jardim Brasil, Vale das Nogueiras, Vila Bela, Vila Rasmussem, Nova Americana, Conserva, Santa Catarina, Vila Gallo, Mathiensen, Cidade Jardim I, Jardim São Pedro, Praia Azul, Parque Novo Mundo, São Domingos, São Roque, Jardim Boer e Vila Frezzarin.

Agora, as equipes seguem para o Bosque dos Ipês para dar continuidade ao serviço de pavimentação, já executado em quatro das nove vias previstas no cronograma.

