A Prefeitura de Americana, por meio da Unidade de Limpeza Pública da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), recolheu 561.380 quilos de materiais recicláveis entre janeiro e maio deste ano com o serviço de coleta seletiva realizado no município. A iniciativa promove a sustentabilidade e contribui para a preservação do meio ambiente.

A coleta é realizada de segunda a sábado e em feriados, das 6h30 às 10h, em todos os bairros da cidade. Atualmente, o serviço conta com cinco caminhões-baú e cerca de 15 funcionários. No ano passado, foram recolhidos 1.206.398 quilos de recicláveis. Em 2023, o total foi de 1.111.990 quilos.

Para participar, o morador deve fazer o cadastro por meio da Central de Atendimento Digital ou pelo telefone (19) 3475-9024 (SAC). Após o cadastro, o munícipe recebe em casa uma sacola retornável e orientações sobre o programa. Os materiais recicláveis devem ser separados por tipo – papel, plástico, vidro e metal – e acondicionados em recipientes próprios.

Iniciativa

O secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves, reforçou a importância da iniciativa. “É importante conscientizar a população para a destinação correta dos resíduos e o serviço disponibilizado pela Prefeitura ajuda na redução do impacto ambiental que estes materiais geram, se depositados na natureza. A separação dos materiais recicláveis do lixo comum facilita e agiliza a reciclagem, permitindo o reaproveitamento em novos materiais, a economia, geração de renda e emprego, promovendo benefícios ao meio ambiente”, afirmou.

A coleta seletiva é incentivada por ações educativas promovidas pela Sosu e pela Secretaria de Meio Ambiente. “A Secretaria de Meio Ambiente e a Sosu promovem ações em conjunto, visando a conscientização da população, como o projeto ‘Amigos do Meio Ambiente contra a Poluição’, com a participação de escolas, da Secretaria de Educação e do personagem Lixildo, mascote da coleta seletiva da Prefeitura”, destacou o secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira.

Outras ações incluem a Campanha de Arrecadação de Tampinhas, Lacres e Papel Cartão, em parceria com a APAE, o Calendário Ambiental, a maquete de sustentabilidade da Sosu e outros projetos voltados à conscientização ambiental.

Os itinerários da coleta seletiva podem ser consultados no site da Prefeitura:

https://www.americana.sp.gov.br/americana-index.php?a=limpeza-publica.