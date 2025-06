A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio de suas equipes de zeladoria, realizou na semana passada a manutenção da pista de caminhada do Parque dos Ipês. Também foram executados serviços de conservação nas ruas Celso Arruda Ribeiro e Rubens de Mello Leite, no bairro Glebas Califórnia, bem como o desassoreamento dos bolsões de captação de água na Estrada do Barreirinho.

Os serviços de capinação e limpeza foram intensificados e contemplaram a Estrada Ernesto de Cillo, o linhão do Furlan, o Centro Social Urbano, a Praça Central e as ruas Águas da Prata e Porto Ferreira, no bairro São Joaquim.

Zeladoria

A Prefeitura segue com o cronograma contínuo de manutenção, promovendo melhorias em todas as regiões da cidade e garantindo mais qualidade de vida à população barbarense.

