Prefeitura se prepara pra friaca dos próximos dias

Friaca vem aí- A Prefeitura de Americana intensificou, a partir desta quarta-feira (28), as ações de acolhimento às pessoas em situação de rua. A iniciativa, que acompanha a chegada de uma frente fria à região, é coordenada pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) e prevê atendimento diário, inclusive aos finais de semana, das 8h às 20h.

O Serviço de Abordagem Social (SEAS) está percorrendo pontos da cidade para oferecer apoio, orientações e encaminhamentos. Qualquer cidadão que encontrar alguém em situação de vulnerabilidade pode acionar o serviço pelos telefones (19) 9.9894-5745 ou (19) 3478-2858.

Friaca e muita atenção

“A ampliação do atendimento no inverno é uma prioridade da gestão do prefeito Chico Sardelli e do vice-prefeito Odir Demarchi. Nosso objetivo é garantir acolhimento digno nos dias mais frios do ano”, destacou a secretária Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

As pessoas acolhidas são encaminhadas à Casa de Passagem, no Centro, que oferece pernoite, banho, alimentação, roupas e atendimento psicossocial. Também são promovidas atividades socioeducativas e o encaminhamento à rede de saúde e assistência social, para favorecer a reintegração social e prevenir agravos à saúde física e mental.

A Casa de Passagem funciona na Rua Carlos Gomes, 155, e atende pelos telefones (19) 98169-3006 e (19) 99113-5819.

