Prefeitura de Sumaré lança plano para modernização das feiras de rua

A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Obras, apresentou nesta segunda-feira (7) o projeto de revitalização das feiras livres do município. O evento foi realizado com a presença de feirantes, autoridades municipais e lideranças locais, marcando o início de um novo ciclo de valorização desses espaços tão importantes para a economia e a convivência da população. Sumaré conta hoje com 13 feiras diurnas e 9 noturnas, além de 677 boxes e mais de 40 produtos e serviços oferecidos à população.

Estiveram presentes o prefeito Henrique do Paraíso; a primeira-dama Débora Mikaelle Ventura Stein Sciascio; o secretário municipal de Obras, Bruno Khoury, e os secretários Noemi Stein Sciascio (Inclusão Social); General Peternelli (Segurança), Juninho Batista (Serviços Públicos), Ed Carlo Michelin (Desenvolvimento Econômico), Danilo de Azevedo (Educação), Ademir Teruel (Finanças e Orçamento), José Carlos de Oliveira (Gestão e Desenvolvimento de Pessoa), Claudio Quercia Soares (Convênios e Projetos Especiais), além da diretora da Vigilância em Saúde, Denise Barja.

Prefeitura apresenta detalhes

Durante o evento, foram apresentados os detalhes do projeto, que inclui o mapeamento completo de todas as feiras — diurnas e noturnas — e o levantamento do impacto socioeconômico em Sumaré. A proposta contempla a articulação de parcerias entre diversas secretarias municipais e entidades parceiras.

O projeto prevê a atuação com o Banco do Povo para ofertar linhas de crédito acessíveis aos comerciantes; orientações e certificado da Vigilância Sanitária, regularizando as bancas que seguem as normas sanitárias; o SEBRAE, para capacitação e apoio na formalização; a Secretaria de Cultura, com iniciativas para fomentar a cultura local; a Secretaria de Segurança, para reforço no patrulhamento; Serviços Públicos, para realizar a manutenção da infraestrutura das ruas e praças que recebem as feiras; e Comunicação Social, para a divulgação do cronograma das feiras pela cidade.

“Este projeto é um marco para Sumaré. As feiras não são apenas espaços de comércio, mas pontos de encontro da nossa comunidade, lugares de convivência e lazer. Vamos investir na infraestrutura, garantir mais conforto para quem trabalha e para quem frequenta, além de fortalecer a economia local com geração de trabalho e renda”, destacou o prefeito Henrique do Paraíso.

De acordo com o secretário de Obras, Bruno Khoury, o projeto foi desenvolvido com base em estudos técnicos e no diálogo com os feirantes. “Nosso objetivo é modernizar as feiras, respeitando suas características tradicionais, mas trazendo melhorias que beneficiem todos os envolvidos. Com a participação das secretarias aqui presentes, vamos transformar esses espaços em ambientes ainda mais acolhedores, organizados e funcionais para a população de Sumaré”, detalhou.

