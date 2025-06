Prefeitura e Suzano vão executar recapeamento na Avenida Lírio Corrêa

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), em parceria com a empresa Suzano, vai executar o recapeamento da Avenida Lírio Correa, na região do bairro Nova Carioba, com investimento de R$ 800 mil. A melhoria será feita no trecho da Avenida Nicolau João Abdalla até a ponte sobre o Rio Piracicaba, que dá acesso à empresa.

Segundo o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves, a obra vai melhorar a conservação da via e contribuir com a mobilidade urbana.

“A Prefeitura irá executar os trabalhos de limpeza, desobstrução de rede de galeria, reforma de bocas de lobo, regularização de sarjeta e construção de dreno. A fresagem, o reperfilamento do asfalto e a execução do recapeamento são uma contrapartida da Suzano no valor estimado de R$ 800 mil. É uma obra importante para a malha viária do município, que promoverá a mobilidade urbana e a segurança dos motoristas e pedestres”, explicou.

Recape de 2,2 mil m² da via prefeitura

Ao todo, serão recapeados 2.254 metros quadrados de via. O serviço inclui fresagem, recuperação de pavimento, impermeabilização de solo, colocação de camada de binder, que distribui a carga do tráfego e proporciona mais aderência, e o reforço da camada de rolamento de concreto betuminoso usinado a quente, para atender o tráfego mais pesado.

O serviço está previsto para começar na segunda-feira (9) e será executado pela empresa DATEC Engenharia, contratada pela Suzano. A previsão de término da obra é de 15 dias.

