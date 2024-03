As secretarias de Governo, Saúde, Obras e Assuntos Jurídicos da Prefeitura informaram nesta terça-feira (05/03) que o Município vai cobrar na Justiça o ressarcimento dos danos causados no final da noite anterior por um cidadão que quebrou a porta de vidro da recém-reformada recepção do HMNO (Hospital e Maternidade Municipal Doutor Acílio Carreon Garcia). O valor do conserto ainda não foi definido, mas uma nova porta leva cerca de 10 dias para ficar pronta.

A ocorrência aconteceu por volta das 23h30 de segunda-feira. O autor do dano, de 23 anos, alegou uma suposta demora no atendimento por parte do médico de plantão. No entanto, seu caso havia sido classificado como “verde” (sem risco de vida ou agravamento) pela Enfermagem, segundo o protocolo de acolhimento com classificação de risco adotado desde 2021 pela Saúde Municipal, e ele já havia sido chamado quatro vezes pelo médico, sem comparecer ao consultório.

Após chutar e quebrar a porta de vidro, o autor do dano foi conduzido pela GCM (Guarda Civil Municipal) ao Plantão Policial de Americana, onde prestou depoimento e foi autuado pela autoridade policial por dano ao patrimônio público. Trata-se de um morador de Sumaré.

“Infelizmente, ontem à noite um paciente destruiu a porta de vidro da recepção do Pronto-Socorro. A Guarda foi chamada, porém o cidadão não era de Nova Odessa. Enfim, no restante do plantão, nossa equipe trabalhou com medo, insegura”, relatou a secretária de Saúde da cidade, Adriana Welsh.

“A Secretaria Municipal de Saúde já está providenciando um relatório com as fotografias, a filmagem das câmeras de segurança e os boletins de ocorrência da GCM e da Polícia Civil para, assim que a porta for substituída, encaminhar por processo administrativo à Secretaria de Assuntos Jurídicos, para o ajuizamento de uma ação indenizatória em face do vândalo”, explicou o secretário de Governo – e advogado – Robson Paulo.

Situada na Rua Aristides Bassora, nº 301, no Bosque dos Cedros, a recepção totalmente modernizada do HMNO foi reaberta ao público no dia 20 de dezembro de 2023. O atendimento dos casos de emergência acontece 24h por dia, 7 dias por semana. Trata-se de mais uma etapa da obra de reforma e modernização do hospital, na qual a Prefeitura investe mais de R$ 3 milhões.

Além da fachada, paisagismo, calçamento e rampas de acessibilidade, o prédio ganhou uma alça asfaltada e coberta para o embarque e desembarque de pacientes que chegam de carro. Também há novos toaletes totalmente acessíveis, entre outras melhorias. A reforma do prédio principal segue acontecendo gradativamente, incluindo a recuperação completa do telhado e a reforma das salas que compõem do Pronto Socorro Adulto e Pediátrico.

Também está em fase final a troca e modernização de toda a rede elétrica do complexo, incluindo a substituição do transformador de maior capacidade para atender a futura UTI e até 40 aparelhos de ar-condicionado. Apenas nesta etapa, o investimento municipal é de mais R$ 327.763,33.

Nos últimos três anos, o complexo já havia passado por três grandes reformas: a da Clínica Médica (a “ala de internação”), a Central de Ambulâncias 192 (incluindo 5 novas ambulâncias zero km) e o piso térreo do Ambulatório de Especialidades Médicas, ao lado do HMNO.

O processo de reforma total do complexo hospitalar inclui ainda a construção da inédita UTI (Unidade de Terapia Intensiva), em fase final de montagem em um novo anexo, e viabilizada em parte junto à iniciativa privada, a título de contrapartida ao Município.