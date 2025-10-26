A Câmara Municipal de Americana realizou na quinta-feira (23) sessão solene para entrega do prêmio “Professores Destaques do Ano Fanny Olivieri” a dezoito profissionais por seus méritos e relevantes serviços prestados à educação no município de Americana.

A homenagem foi criada por um decreto legislativo do vereador da 17ª legislatura e atual vice-prefeito de Americana, Odir Demarchi. Foram homenageados dezoito profissionais das redes municipal, estadual e particular indicados pelos vereadores em reconhecimento ao destaque obtido no exercício de suas atividades.

Participaram da sessão o presidente da Câmara, vereador Leo da Padaria (PL), os vereadores Gualter Amado (PDT), Gutão do Lanche (Agir), Jacira Chávare (Republicanos), Jean Mizzoni (Agir), Lucas Leoncine (PSD), Leco Soares (Podemos), Marcos Caetano (PL), Pastor Miguel (PRD), Professora Juliana (PT), Renan de Angelo (Podemos), Talitha De Nadai (PDT), e Thiago Brochi (PL); o vice-prefeito de Americana, Odir Demarchi; o secretário municipal de Educação, Cultura e Turismo, Vinícius Ghizini; o dirigente regional de ensino de Americana, Haroldo Ramos Teixeira; e a secretária geral da Câmara, Juliana Nandin de Camargo Secco; além de convidados, amigos e familiares dos homenageados.

A partir deste ano, o prêmio passou a receber o nome da professora Fanny Olivieri, um dos maiores nomes da educação na história de Americana – uma iniciativa dos vereadores Thiago Brochi (PL), Lucas Leoncine (PSD) e Marcos Caetano (PL). A solenidade contou também com uma homenagem à professora Fanny. Brochi utilizou a palavra em nome dos autores para enaltecer o legado de Fanny. “É impossível não se emocionar ao reencontrar a professora Fanny Olivieri. Hoje percebi quanto carinho, quanto amor as alunas, as professoras e as amigas que vieram prestigiar esta noite possuem por ela. É uma honra poder homenageá-la”, disse.

Fanny agradeceu a oportunidade de dar seu o nome ao prêmio. “Esta é uma noite de emoção. Sinto-me honrada em ceder meu humilde nome a um prêmio tão importante para a educação. Acredito ter conseguido semear princípios como respeito ao próximo, valores, solidariedade, ética e moral. Considero que a educação é maior herança e legado que recebemos”, discursou.

Durante o uso da palavra, o presidente da Câmara destacou sobre a qualidade dos professores do município. “Ser professor é desafio muito grande, principalmente nos dias de hoje com a internet. Americana tem se destacado pela qualidade dos educadores e todos vocês estão de parabéns”, afirmou Léo da Padaria.

A homenageada Josiane Sgargeta Barreto utilizou a palavra para agradecer em nome de todos os agraciados com o prêmio. “Parabenizo os vereadores por essa bela inciativa de valorizar o trabalho dos professores do nosso município. Receber essa homenagem em nome de tantos profissionais competentes e comprometidos é uma honra que carrego. Levo comigo nesta noite um sentimento profundo de alegria e honra e reafirmo aqui o meu compromisso com a educação porque educar é sempre um ato de amor”, declarou.

Homenageados

Daniele Florêncio da Silva Rossato – (indicado pelo vereador Pastor Miguel Pires)

Pedagoga com sólida experiência na Educação Infantil, é pós-graduada em Coordenação Pedagógica e Planejamento e em Motricidade e Desenvolvimento Motor na Educação Infantil. Atua no Berçário do Colégio Cristão Único, onde é responsável pela rotina pedagógica e dos cuidados das crianças.

Edvaldo Aparecido Milan – Fernando da Farmácia

Formado em Licenciatura em Ciências Físicas e Biológicas e em Matemática, além de Bacharel em Engenharia Química, atua há 33 anos na rede pública estadual e há 24 no SESI. Idealizou e liderou diversos projetos educacionais e científicos, como a Olimpíada Brasileira de Astronomia e a Copa Paulista de Foguetes. É fundador da Associação de Fomento à Educação Científica, iniciativa que promove o acesso à ciência e incentiva jovens talentos.

Edvaldo Carlos de Oliveira – Léo da Padaria

Formado em Pedagogia, iniciou a carreira como professor efetivo na Prefeitura de Americana, atuando no recém-inaugurado CIEP Anísio Spínola Teixeira. Especializou-se em Gestão para o Sucesso Escolar e em Gestão da Rede Pública, além de possuir extensão em Formação Continuada em Conselhos Escolares. De 2010 a 2015, integrou a equipe da Supervisão de Ensino.

Eryvelton Baldin – Jacira Chávare

Formado em Administração e especializações em Distribuição e Logística Empresarial, Marketing e Negócios Internacionais, além de MBA em Marketing Digital, possui ampla trajetória nas áreas acadêmica e administrativa. Desde 1996 atua como docente no Ensino Superior em instituições como Anhanguera, FAM e IESA. Atualmente, leciona no SENAC.

Eunice dos Santos Nogueira Gomes – Gutão do Lanche

Licenciada em Pedagogia e Artes Visuais, possui especialização em Educação Especial e Inclusão. Atuou na rede municipal de Americana e foi conselheira tutelar. Atualmente, é professora especialista na educação de crianças neuroatípicas na Escola Estadual Niomar Aparecida Mattos Gobbo.

Fátima Cristina Lima de Paulo – Leco Soares

Pedagoga com Especialização em Educação especial, pós-graduada em Neuropsicologia Aplicada e Psicopedagogia Clínica. Atua na área há 22 anos, sendo 12 deles na Rede Municipal de Ensino. Há 4 anos também coordena o Atendimento Educacional Especializado nas escolas municipais, serviço que visa apoiar o desenvolvimento e a aprendizagem de estudantes com deficiência, Transtorno do Espectro Autista ou Altas Habilidades.

Genival Alves dos Santos Nicolau – Dr. Wagner Rovina

Com 26 anos como educador na rede estadual, formou-se em Ciências Biológicas, Pedagogia e Gestão de Pessoas. Atua como professor de Biologia na Escola Estadual João XXIII. Este ano lançou seu primeiro livro “O Mestre além do velho vale”, uma obra sensível com reflexões que nascem da escola e do cotidiano.

Joel Domingos da Silva – Marcos Caetano

Formado em Letras, atuou na rede publica estadual em diversas escolas estaduais. Além da sala de aula, lecionou Teologia na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Atualmente, atua como professor na rede estadual na Escola Estadual Bassora em Nova Odessa e como pastor na Assembleia de Deus.

Josiane Sgargeta Barreto – Thiago Brochi

Iniciou na área da educação aos 15 anos. Formada em Pedagogia, com especialização em Educação Infantil, ao longo de sua carreira atuou em diferentes instituições de ensino e, há 16 anos, integra a equipe do Colégio Cezaninho.

Ketty Regiane Manzzi dos Santos – Roberta Lima

Iniciou sua carreira em 2001 como professora da rede municipal de ensino, lecionando para crianças de 4 a 5 anos. É graduada em Pedagogia e possui especialização na área da Educação. Atuou na Casa da Criança Taraguá, no Jardim Brasil, e atualmente dedica-se à Casa da Criança Jaguari. Também destina parte significativa de seu tempo ao cuidado, resgate, castração e à conscientização sobre a causa animal.

Larissa Resca – Renan de Angelo

Graduada em Pedagogia e graduanda em Fonoaudiologia, é pós-graduada em Neurociência. Atua há mais de 10 anos na área da educação e atualmente exerce a função de professora de creche na Casa da Criança Araúna, contribuindo com dedicação para o desenvolvimento e aprendizado das crianças.

Marcia Cristina Teixeira Barufaldi – Lucas Leoncine

Iniciou sua trajetória em 1989 e atuou por 18 anos como professora de Educação Infantil no Colégio Jardim Encantado. Há 14 anos, exerce a função de professora alfabetizadora nos anos iniciais do Colégio Ilimit, dedicando-se com empenho à formação de inúmeros alunos.

Maria Alcantara Costa – Talitha De Nadai

Pedagoga especializada Psicopedagogia Clínica e Institucional, Educação Especial, Autismo e Análise do Comportamento Aplicada. Iniciou sua trajetória profissional na APAE de Americana, atuando diretamente com alunos diagnosticados com Deficiência Intelectual e Transtorno do Espectro Autista. Paralelamente, exerce a função de psicopedagoga, realizando avaliações e oferecendo suporte técnico e pedagógico aos alunos.

Maria Etelvina Del Valle Dela Roveri – Gualter Amado

Ingressou na Rede Municipal de Ensino de Americana em 1992 e atua na Casa da Criança Baeti desde a sua inauguração. Formada em Pedagogia, possui especialização em Educação Especial e Inclusão, Alfabetização e Letramento, além do aperfeiçoamento em Inteligência Emocional.

Mariana Pinto Ramalho Terossi – Professora Juliana

Graduada em Educação Artística, pós-graduada em Ética e Cidadania e Educação Especial. Atualmente, cursa MBA em Gestão Escolar. Possui vinte anos de experiência na rede pública estadual, sendo quinze anos nas escolas estaduais de Americana.

Stifhane Mirelle Celestino Saltorelli – Juninho Dias

Licenciada em Pedagogia, iniciou sua trajetória profissional em 2017 no Colégio Adventista de Americana como monitora. Sempre movida pelo amor à educação e pelo desejo de crescer na profissão, concluiu sua graduação em Pedagogia e conquistou o cargo de professora regente do quarto ano, atuando desde então com entusiasmo e compromisso.

Susilaine Lutgens Paro – Jean Mizzoni

Formada em Pedagogia, iniciou sua trajetória na área da educação em 1999, atuando no SESI e em outras escolas de Ensino Fundamental. Em 2006, passou a integrar a equipe do CIEP Prof. Octávio César Borghi, instituição na qual permanece até os dias de hoje, lecionando para alunos do quarto ano.

Waleska Aparecida Rodrigues de Lara Silva – Levi Rossi

Graduada em Pedagogia e Letras, tornou-se professora efetiva do Estado de São Paulo em 2018. Atuou em diversas escolas estaduais de Americana e desde 2021 integra a equipe da Escola Estadual Professor Marcelino Tombi, além de dar aulas de Lingua Portuguesa para o ensino médio na Escola Estadual Maestro Germano Benencase.