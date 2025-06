O presidente do PT de Americana Eduardo Coienca deu uma ‘chamada’ em toda militância de esquerda da cidade por ausência em ato desta semana com o ministro de Portos e Aeroportos na cidade.

O ministro Silvio Costa veio anunciar verba de R$ 16,3 milhões e, de fato, foram poucos os petistas presentes no evento, dominado pelo estafe do governo municipal.

‘Carta’ do presidente do PT Americana

Bom dia povo que acorda cedo

Essa semana o Ministro dos Portos e Aeroportos Silvio Costa Filho dos Republicanos esteve em Americana para assinar junto com o Prefeito Chico Sardelli o início das obras de ampliação da pista do aeroporto no valor de R$16.300.000,00 (dezesseis milhões e trezentos mil reais) obra do governo federal de presidente Lula , e foi enviado convite com antecedência suficiente para as pessoas do partido se organizarem para ir lá no aeroporto.

Fizemos uma faixa agradecendo o presidente Lula e fomos lá enfrentar os bolsonaristas no terreno deles abrir esta faixa, alguns combativos companheiros estiveram lá e puderam ouvir a fala do Ministro que disse percorrer o Brasil e ver que o pessoal da Faria Lima que fica de chinelo havaiana, shorts e camisa regata e relógio de borracha no pulso ou seja os playboys , não estão vendo a realidade do nordeste , do centro este, do Sul , do interior do país onde está sendo gerado emprego.

As pessoas estão comprando , as pessoas estão se alimentando melhor, a renda aumentou , as pequenas empresas estão produzindo ,apesar dos juros altíssimos e será assim que o governo vai buscar e equilíbrio nas contas públicas e combater o déficit fiscal com crescimento econômico e melhora na arrecadação , e no final foi só elogios dos funcionários da prefeitura e das pessoas lá presentes pela fala do Ministro e o filho do prefeito o Fraco Sardelli um crítico da política econômica do governo federal teve que ouvir isto e ficar quietinho pois o ministro estaca trazendo uma vultosa quantia em investimentos para Americana .

Foi uma das poucas oportunidades que tivemos em Americana de ocupar nosso espaço na gestão pública da cidade que está recebendo muito dinheiro do governo federal e não dão o devido crédito.

Podemos ter a certeza de que se não fizermos a disputa nos espaços de resistência e enfrentamento , indo , nas inaugurações das obras federais, nas audiências públicas, na câmara de vereadores protestar contra o aumento abusivo do IPTU, contra a privatização do Dae , na luta contra os pedágios , estaremos fadados a perder a eleição , acorda povo de luta e vamos a luta que nem tudo está perdido , mas muitas ações e resultados neste processo depende de nós!

