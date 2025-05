Durante a sessão da Câmara de Santa Bárbara d’Oeste realizada na terça-feira (29), o presidente do União Barbarense, Daniel Castro (o ‘Gordo’), fez uso da Tribuna Livre no Plenário Dr. Tancredo Neves e comemorou a conquista histórica do clube de futebol, que se sagrou campeão da Série A4 do Campeonato Paulista 2025. No último sábado (26), o time venceu o Paulista de Jundiaí por 1 a 0 no Estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães.

Ainda durante a sessão, foi entregue a Moção de Aplauso nº 74/2025, de autoria do vereador Paulo Monaro, à Confraria do Conto, em reconhecimento aos seus 15 anos de fundação e dedicação à promoção da literatura e cultura local. Também no início da reunião, o vice-presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, Antônio Carlos Rodrigues, fez uso da Tribuna Livre, convidando os parlamentares e o público que acompanhava a sessão a participar da 3ª Pré-Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. O evento, promovido nos dias 5 e 8 de maio, terá como tema “Envelhecimento Multicultural e Democracia”.

Os vereadores ainda aprovaram dois projetos de lei e 11 moções de diferentes parlamentares que constavam na Ordem do Dia. Inicialmente, os vereadores aprovaram o Projeto de Lei Complementar nº 01/2025, de autoria do Poder Executivo. Essa proposição promove alterações na Lei Complementar Municipal nº 126/2011, atualizando o requisito de escolaridade e a nomenclatura do cargo de Operador de Máquina “categoria E” no quadro de empregos do Departamento de Água e Esgoto (DAE), com o intuito de ampliar a participação em concursos públicos.

Também aprovado, o Projeto de Lei nº 09/2025, de autoria do vereador Valmir Alcântara de Oliveira, o “Careca do Esporte”, inclui oficialmente o tradicional “Arraiá de São Judas” no Calendário Oficial de Eventos do Município. Ainda na sessão, foram aprovadas dez moções. A primeira delas, a Moção nº 99/2025, de autoria do vereador Rony Tavares, solicita à Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) a substituição de um poste de madeira com problemas estruturais na rua Dorival Freitas Vieira, no Jardim Gerivá.

A Moção nº 100/2025, dos vereadores Alex Dantas e Carlos Fontes, homenageia o empresário Mathews Patrício pelos três anos de atividade da empresa Golden Networking. Já a Moção nº 101/2025, de autoria do vereador Tikinho TK, manifesta aplauso ao senhor Marcilio Silva, idealizador do projeto social “Transformando Vidas”, que realiza relevante trabalho comunitário na cidade.

De autoria do vereador Paulo Monaro, foram incluídas na Ordem do Dia e aprovadas sete moções dedicadas ao reconhecimento de personalidades e instituições ligadas à cobertura e ao apoio ao União Agrícola Barbarense Futebol Clube. Ele manifestou aplauso ao próprio clube (Moção nº 108/2025), aos dirigentes e à equipe técnica pelo acesso à Série A3 do Campeonato Paulista (Moção nº 109/2025), à Torcida Uniformizada Sangue Barbarense – TUSB (Moção nº 112/2025) e à torcida Inferno Barbarense (Moção nº 111/2025), todas pelo apoio fundamental durante a campanha vitoriosa. Também homenageou o comunicador Felipe Calse, do canal Barbarense Mil Grau (Moção nº 110/2025), e reconheceu o trabalho da Rádio Luzes (Moção nº 107/2025) e da Equipe Brasil FM (Moção nº 113/2025), ambos pela cobertura jornalística do Campeonato Paulista da Série A4.

Por fim, a vereadora Esther Moraes teve aprovada a Moção nº 114/2025, em que solicita ao SESI a manutenção das aulas de natação noturnas para adultos e idosos, destacando os benefícios da prática para o bem-estar e saúde desses grupos.