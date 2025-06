Presidente do Sincomércio recebe título de cidadão em Americana

A Câmara dos Vereadores de Americana entrega do título de Cidadão Americanense ao empresário Vitor Fernandes, presidente do Sincomercio (Sindicato do Comércio Varejista de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste).

A solenidade será realizada na próxima quarta-feira, dia 11 de junho, às 19h30 em sessão solene para ano Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, na sede do Legislativo (Avenida Monsenhor Bruno Nardini, 1835 – Jardim Miriam).

A honraria foi proposta pelo vereador Lucas Leoncine, em reconhecimento à expressiva trajetória de Vitor Fernandes e sua contribuição ao desenvolvimento social e econômico de Americana ao longo das décadas.

Embora natural de Viradouro (SP), Vitor mudou-se para Americana aos 8 anos de idade e construiu aqui sua história pessoal e profissional.

Farmacêutico e empreendedor, Vitor é reconhecido por sua forte atuação no associativismo e em causas comunitárias. Atual presidente do Sincomercio, também já esteve à frente da ACIA (Associação Comercial e Industrial de Americana) e colaborou com projetos importantes para a cidade, como a criação do Distrito Industrial, a aquisição de equipamentos para o Corpo de Bombeiros e o fortalecimento das pequenas e médias farmácias por meio da Rede Unida.

Ao longo de sua vida, também atuou como conselheiro da Fecomercio-SP e do Sesc São Paulo, e esteve presente em diversas ações de cunho social e filantrópico, como no apoio ao Lar das Meninas, Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo e Cijop. Sua dedicação à cidade é marcada pelo empreendedorismo com responsabilidade social, modernização das entidades que dirige e forte envolvimento nas políticas públicas locais.

O Sincomercio convida à comunidade em geral a prestigiar essa homenagem a um verdadeiro exemplo de liderança, trabalho e compromisso com Americana.

Sessão Solene – Entrega do Título de Cidadão Americanense a Vitor Fernandes

Data: Quarta-feira, 11 de junho

Horário: 19h30

Local: Câmara Municipal de Americana

Endereço: Av. Monsenhor Bruno Nardini, 1835 – Jardim Miriam

