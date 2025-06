Policiais militares prenderam na madrugada de domingo (22) um homem acusado de violência doméstica e ameaça utilizando uma arma de fogo numa residência na Rua Luzia Borges Lima Silva, no Jardim Manchester, em Sumaré.

Segundo informações do boletim de ocorrência, um casal relatou que havia sido ameaçado pelo pai da mulher, durante um desentendimento familiar. A equipe policial foi até o local e, com autorização do suspeito, realizou buscas no interior da residência.

A princípio, o homem negou possuir qualquer arma, mas depois mudou sua versão, dizendo que se tratava de uma arma de brinquedo, a qual já não estaria mais com ele. Foi com a ajuda do próprio genro que a polícia localizou o simulacro de arma de fogo, deixado sobre um muro.

O homem foi levado até a Delegacia de Polícia de Sumaré, onde a delegada de plantão o autuou por violência doméstica e ameaça, determinando a apreensão da réplica de arma de fogo. O autor segue preso e à disposição da Justiça.