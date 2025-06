A Polícia Militar de Americana prendeu nesta quarta-feira (25) um homem de 27 anos e deteve uma adolescente, de 17, após um roubo a uma esmalteria no bairro Cidade Jardim 2. A polícia chegou a um dos suspeitos depois que a namorada dele foi flagrada utilizando os cartões bancários das vítimas em comércios da região. O segundo assaltante ainda não foi localizado.

De acordo com informações do BO, o crime ocorreu por volta das 19h. Dois homens, um deles armado com uma faca, invadiram o estabelecimento de beleza, renderam a proprietária e os clientes. Em seguida, fugiram levando telefones celulares e cartões bancários.

Após o roubo, a PM foi acionada e, no decorrer das buscas, recebeu a informação de que os cartões das vítimas estavam sendo utilizados em comércios locais. Em um empório localizado na Rua das Rosas, imagens do circuito de segurança mostraram que uma adolescente realizava as compras com os cartões roubados.

E aproximadamente uma hora e meia depois do crime, às 20h30, os policiais localizaram e abordaram um dos suspeitos no bairro. Com o acusado, foram encontrados quatro cartões das vítimas, duas porções de cocaína e um celular. Ao ser questionado, o criminoso confessou o roubo e apontou a namorada como a pessoa que estava utilizando os cartões.

A adolescente foi localizada em sua residência e os PMs encontraram duas porções de maconha. Ambos foram levados à Delegacia de Americana: o homem autuado por roubo e a adolescente, apreendida. O segundo envolvido foi identificado, mas permanece foragido.

