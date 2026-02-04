Policiais militares detiveram acusados de diversos crimes nesta terça-feira (3)

Equipes do 48º Batalhão de Policiamento Militar do Interior (BPM/I) realizaram a prisão de três homens que tentaram fuga bordo de motocicletas nesta terça-feira (3) em Hortolândia.

De acordo com informações, os PMs foram informados do acompanhamento de três motocicletas pela Estrada Mão Branca, sentido Hortolândia por viaturas do 47º BPM/I. Em apoio, a equipe deslocou-se de encontro, onde visualizou três homens saindo de uma área de mata e tentando fugir, sendo todos detidos. Durante abordagem, foram localizados dois capacetes e uma chave micha.

Os policiais apuraram que duas motocicletas haviam sido furtadas em Campinas na data, enquanto outra foi utilizada para dar cobertura. Os indivíduos confessaram que receberiam para transportar os veículos até uma área de mata, onde seriam desmontados. Os envolvidos foram conduzidos à 2ª Seccional de Campinas, onde a ocorrência foi apresentada.

Entorpecentes

E em Sumaré, policiais realizavam patrulhamento pelo bairro João Paulo após denúncia anônima informando sobre a prática de tráfico de entorpecentes em uma residência da região. Com autorização dos moradores, os PMs fizeram averiguação no imóvel na Rua José Bonifácio, no Jardim João Paulo II.

Em seguida, um suspeito confessou a prática do tráfico. No local, foram localizados 0,148 kg de dry, 0,886 kg de maconha, R$ 1.223,25 em espécie, um aparelho celular e duas munições de calibre .40, além de objetos utilizados para o fracionamento e comercialização das drogas. Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso.