A Polícia Militar prendeu suspeitos pelos crimes e capturou uma procurada da Justiça em Sumaré e Hortolândia

Ações realizadas pelo 48º Batalhão de Policiamento Militar do Interior (BPM/I) resultaram em prisões por tráfico de drogas, associação ao tráfico, adulteração de sinal identificador de veículo e captura de procurada pela Justiça, em ocorrências registradas em Sumaré e Hortolândia nesta semana.

Na manhã desta quarta-feira (4), durante patrulhamento no Residencial Águas de Lindóia, no Jardim Nova Veneza (Sumaré), policiais abordaram um homem de 28 anos que tentou fugir para o interior de um condomínio, sendo detido no segundo andar. Com ele, foram apreendidos cerca de 247 gramas de cocaína, 114 gramas de crack, 254 gramas de maconha, 41 gramas de dry, além de R$ 251,75 em dinheiro e três celulares. O suspeito confessou que realizava a venda dos entorpecentes e foi encaminhado ao Plantão Policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

Ainda na manhã de quarta-feira (4), em Hortolândia, a Polícia Militar atendeu denúncia anônima de tráfico de drogas na Rua das Coleirinhas, no bairro Boa Esperança, local já conhecido pela comercialização de entorpecentes. Ao perceberem a presença policial, suspeitos tentaram fugir. Durante a ação, um deles dispensou uma sacola contendo drogas e confessou a prática criminosa, indicando um imóvel onde havia mais entorpecentes. No total, foram apreendidos aproximadamente 492 gramas de cocaína, 68 gramas de crack, 88 gramas de maconha, 26 gramas de dry e R$ 1.416,00 em dinheiro. Três envolvidos foram conduzidos ao Distrito Policial; dois homens, ambos de 28 anos, foram ouvidos e liberados, enquanto um jovem de 22 anos permaneceu preso à disposição da Justiça.

Já na tarde de terça-feira (4), durante patrulhamento pela Avenida Júlio Vasconcelos Bufarah, na Vila Valle, em Sumaré, a equipe policial abordou um homem de 45 anos que conduzia uma motocicleta com placa falsa. Na vistoria, foi constatada a adulteração dos sinais identificadores do veículo, sem que fosse possível localizar os registros originais. O condutor foi preso em flagrante por adulteração de sinal identificador de veículo e permaneceu à disposição da Justiça após registro da ocorrência no Plantão Policial.

Outra ação ocorreu na noite de quarta-feira (4), na Rua dos Bálsamos, no Jardim Santiago, também em Sumaré. Durante abordagem de rotina, policiais consultaram os dados de uma mulher de 32 anos e constataram a existência de mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Ela foi conduzida ao Plantão Policial e permaneceu presa.

Segundo a assessoria do 48º BPM/I, as ocorrências reforçam o trabalho no combate ao tráfico de drogas e a outros crimes na região, resultando na retirada de entorpecentes de circulação e no cumprimento de mandados judiciais.