Prevenção a golpes é tema de atividade no grupo de interação de Nova Veneza

O Grupo de Interação de Nova Veneza 2 promoveu nesta quinta-feira (3) uma atividade especial voltada à conscientização sobre golpes e estratégias de prevenção.

Sob a orientação das profissionais Viviane Cristina da Silva e Camille De Oliveira Cruz, o evento contou com a participação ativa de diversos integrantes do grupo, que se mostraram interessados em aprender mais sobre o tema.

As orientadoras iniciaram a atividade com uma palestra informativa, abordando os diferentes tipos de golpes que podem afetar a comunidade, desde fraudes financeiras até golpes virtuais. A apresentação não apenas elucidou as táticas utilizadas pelos golpistas, mas também destacou a importância de estar sempre alerta e informado.

Prevenção e mais

Após a palestra, os participantes foram incentivados a criar cartazes que refletissem os conceitos discutidos. Essa atividade prática proporcionou um espaço para a expressão criativa e a troca de ideias, permitindo que cada um contribuísse com sua visão sobre como prevenir golpes.

O evento foi considerado um sucesso pelos participantes, os quais demonstraram interesse e engajamento no tema.

