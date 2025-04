Prime, Globoplay e Disney crescem no 1o trimestre no Brasil.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Os dados são baseados na atividade de mais de 4 milhões de usuários brasileiros na JustWatch — ou seja, buscas, cliques em plataformas, e títulos marcados como “assistido”.

Destaques:

A Netflix ainda lidera com 23% do mercado, mas o Prime Video está chegando perto com 21%.

Disney+, Max e Globoplay continuam fortes — juntas, representam 38% da demanda total.

O Paramount+ dobrou sua participação desde 2024, e o Prime Video cresceu 2 pontos percentuais.





Musa do Brasileirão 2025 revela as finalistas convocadas

A organização do concurso Musa do Brasileirão revelou, na tarde deste sábado (12), durante uma super live, as finalistas oficiais da edição 2025 — e o time está simplesmente impecável. Cada uma das musas selecionadas representa a força, o carisma e a beleza que fazem deste concurso um dos mais acompanhados do Brasil.

A seleção das finalistas é feita de forma criteriosa pela organização, levando em conta fatores como imagem atraente, participação ativa, relacionamento com o público e com a produção, além de confiança e comprometimento ao longo da jornada.

“Foi um desafio muito grande escolher as finalistas, mas com a aplicação da teoria dos 5 pilares do sucesso, que avalia as musas em 5 critérios fundamentais, conseguimos avaliar com mais clareza quem realmente teve um bom desempenho em todos os critérios”, declarou Lipe Aramuni, idealizador e organizador do concurso.

Já Suzana Aramuni, também à frente da organização, comentou sobre o quanto esta edição foi acirrada: “Essa foi uma das edições mais difíceis de selecionar as finalistas. Muitas meninas com enorme potencial ficaram de fora, mas não devem desistir da Jornada Vida de Musa. Ainda tem muita coisa boa vindo por aí.”

Leia + sobre Famosos, artes e música