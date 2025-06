Primeira-dama do Estado, Cristiane Freitas visitou na manhã desta quarta-feira (11) a Praça Ana Macarenko, em Sumaré, onde está instalada unidade do programa estadual Caminhos da Capacitação, uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo que leva cursos gratuitos de formação profissional a diversas regiões através de carretas adaptadas. A iniciativa também chega a Nova Odessa e, em etapas posteriores, deve alcançar também Americana e Santa Bárbara d’Oeste.

O programa é uma ação do Fundo Social de São Paulo (FUSSP), liderado através da primeira-dama do Estado, promovendo cursos gratuitos e itinerantes com foco em capacitação rápida, voltada para demandas locais, pretendendo aumentar a renda das famílias paulistas. As carretas são adaptadas como salas de aula móveis e contam com infraestrutura moderna e instrutores capacitados.

Nova Odessa e Sumaré

Em Nova Odessa e Sumaré, a carreta do Caminhos da Capacitação promoverá vários cursos gratuitos de capacitação profissional durante o mês de junho. Os cadastramentos precisam ser feitas através do site oficial: www.cursofussp.sp.gov.br. Os cursos visam preparar o cidadão para o mercado de trabalho ou impulsionar pequenos negócios, em áreas como Estética e beleza, Gastronomia, Informática, Empreendedorismo e Banho e Tosa (pequeno e médio porte).

O Caminho da Capacitação é parte dos esforços do governo no combate à pobreza. O programa está inserido no Superação SP, ação integrada em formato inédito para tirar mais de 100 mil famílias da linha da pobreza até 2026. São mais de 30 carretas com cursos profissionalizantes, que começaram a circular pela região de Campinas. O Caminho da Capacitação oferece os cursos para ampliar o acesso à capacitação para jovens e adultos a partir de 16 anos, com foco em públicos como desempregados, inscritos no CadÚnico e mulheres chefes de família.

Mercado de trabalho

“Sabemos que muita gente ainda enfrenta dificuldades para se recolocar no mercado de trabalho e com este programa buscamos oferecer apoio com capacitação gratuita para que essas pessoas possam conquistar autonomia e geração de renda”, destaca a primeira-dama e presidente do Fundo Social de São Paulo. “Através de carretas levamos a locais que muitas vezes não têm estrutura ou cursos ofertados no município”, descreveu.

“Através desses cursos de qualificação dar ferramentas e habilidades para que essas pessoas possam se tornar autônomas e se inserir no mercado de trabalho”, ressaltou Cristiane Freitas. “Gerar sua própria renda. E o mais importante é que, ao final do curso, elas tenham uma nova perspectiva, uma nova possibilidade de futuro. Porque a verdadeira transformação social só vem com oportunidades reais”, concluiu.

Carretas adaptadas

As carretas são totalmente adaptadas com salas de aula acessíveis, internet via Starlink, sistema de reconhecimento facial para controle de presença, monitoramento de segurança e estrutura adequada para cada curso, como equipamentos de estética, tecnologia e gastronomia, garantindo uma formação mais prática e teórica. A circulação das carretas é organizada em ciclos regionais, atendendo grupos de municípios de forma estratégica, para que a oferta de cursos corresponda às demandas locais.

As aulas são oferecidas por profissionais do Centro Paula Souza e, ao fim, todos os alunos recebem certificado oficial de conclusão. Os interessados em realizar os cursos podem se inscrever pelo site www.cursofussp.sp.gov.br. As confirmações serão realizadas conforme as agendas das carretas. Para mais informações, acesse o site do Fundo Social de São Paulo www.fundosocial.sp.gov.br.

Henrique e Débora

Cristiane foi recebida em Sumaré pelo prefeito Henrique do Paraíso e a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Sumaré, Débora Mikaelle. “Mostra que as portas do Governo do Estado estão abertas para Sumaré e recebemos a primeira-dama do Estado, Cristiane Freitas, para esse projeto maravilhoso”, destacou o prefeito. “É qualificação profissional e desenvolvimento econômico nessa parceria de Sumaré com o Governo do Estado”, acrescentou Henrique.

Tosadora profissional, Débora destacou que o curso de Banho e Tosa foi um dos que fez questão de trazer para Sumaré. “Foi a maior procura que a gente teve. A pessoa consegue trabalhar por conta, até em um espacinho próprio em sua casa”, frisou. “É o meu curso de amor e coração”, reforçou. “Após as carretas, a gente pretende manter alguns cursos de qualificação pensando na população”, completou, se referindo à manicure e pedicure, barbeiro, maquiagem e até mesmo banho e tosa.