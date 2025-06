Primeiras damas e o mal estar em Nova Odessa

A presença da primeira dama do Estado em Nova Odessa esta semana gerou um mal estar por conta da presença da ex-primeira dama da cidade Andrea Souza e a presidente do Fundo Social, Rose Miranda. Andrea é casada com o ex-prefeito Bill Vieira de Souza (PL) e tem boa relação com o time do governador Tarcísio (Republicanos).

O que ‘pega’ é que Bill é cotado para vir candidato a deputado estadual no ano que vem ‘batendo de frente’ com Mineirinho. E a anfitriã, Rose, é irmã de Mineirinho. Quem viu o ‘rasante’ de Cristiane na cidade, diz que Andrea- que também pode ser lançada para prefeita em 2028 contra Mineirinho- não desgrudou da 1a dama.

Cristiane Freitas foi recebida esta quarta-feira na sede do Fundo Social Municipal e Espaço Melhor Idade de Nova Odessa e participou de um animado bingo com mais de 400 idosos atendidos pelo programa, que completa 20 anos em 2025.

Ela foi recebida pelo prefeito Schooder (PSD), pelo vice Alessandro Mineirinho, pela presidente voluntária do Fundo Social local, Rose Miranda, vereadores e autoridades.

Primeira dama no bingo

Cristiane conversou com idosos, tirou fotos e “disputou” atentamente diversas rodadas do bingo, com prêmios doados por empresas locais.

Antes do “Bingo com a 1ª-Dama”, ela visitou a carreta do Programa Caminho da Capacitação estacionada na cidade, em frente à Prefeitura, onde conversou com os alunos do curso de capacitação sobre “Banho e Tosa”, que beneficia cerca de 50 moradores da cidade.

“Quero agradecer ao prefeito Leitinho, ao vice-prefeito Mineirinho e à Rose por abrirem as portas da cidade para que este programa esteja aqui hoje, fazendo a diferença na vida dessas pessoas. Muito obrigada pela parceria”, afirmou Cristiane Freitas após visitar a carreta.

“Hoje é um dia especial e estou muito contente, pois estamos recebendo a primeira-dama do Estado, que veio visitar a nossa cidade e também a ‘nossa’ carreta do Caminho da Capacitação, que prepara a nossa população para o mercado de trabalho, e assim gera renda e dinheiro para as famílias atendidas. Quero agradecer também o nosso governador Tarcísio pela parceria com nossa cidade”, agradeceu o prefeito Leitinho.

“Eu sempre apostei no Tarcísio e hoje ele é um dos melhores governadores do Brasil, juntamente com você, Cristiane, que está trazendo essa ‘carreta da capacitação’ para Nova Odessa, para gerar mais empregos e mais renda para a nossa população carente. Queremos fomentar nossa cidade e renda para quem mais precisa”, acrescentou o vice-prefeito Mineirinho.

“É com muita gratidão que estamos aqui hoje. Estamos recebendo a primeira-dama de São Paulo, que visitou a nossa carreta e participou da aula com os alunos, e depois conheceu nosso Fundo Social e nosso Programa da Melhor Idade, onde foi muito bem recebida pelos nossos idosos – que adoraram a visita. Quero agradecer a parceria com a Cristiane e com o governador Tarcísio, por se preocuparem sempre com a população de Nova Odessa”, finalizou Rose Miranda.

