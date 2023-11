Primeiro artista gospel a colaborar com a Netflix, Eliezer de Tarsis lança novo projeto

Eliezer de Tarsis está vivendo uma nova fase em sua carreira, e essa nova fase é marcada por um feito inédito e de muita relevância para o mercado gospel. Depois de se tornar o primeiro artista do nicho a gravar com a Netflix, ele agora se prepara para o lançamento de um novo projeto, ao vivo.

Nomeado ‘Dependente’, o projeto é um single inaugural com a participação de Marcelo Markes, que é hoje referência na música gospel nacional.

Trata-se de uma canção autoral e singela que exalta a majestade e totalidade de Deus. A letra apresenta ainda a necessidade de Deus pelo que Ele é, não apenas pelo que pode oferecer.

O projeto ao vivo marca também um novo ciclo na carreira do cantor que assinou recentemente com a Double Global Company, selo da gravadora Sony Music.

Ouça aqui: https://forms.sonymusicfans.com/campaign/psdependente/

LEIA TAMBÉM: Zezé e Graciele vão romper, reatar e ter um filho diz sensitiva

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP