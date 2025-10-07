O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Americana recebe, nesta quinta-feira (9), um processo seletivo com 71 vagas de emprego disponibilizadas pelo Rodeio Music Bar, estabelecimento que vai funcionar no Americana Shopping, previsto para ser inaugurado neste mês. A seleção será realizada das 9h às 12h, na Rua Anhanguera, 16 – Centro.
Os candidatos devem apresentar currículo impresso e documentos pessoais. Os benefícios oferecidos são vale-alimentação, vale-transporte, assistência médica e odontológica, além de seguro de vida.
O secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, destacou a importância das oportunidades. “Estamos muito felizes com a iminente inauguração do Americana Shopping e ficamos mais felizes ainda com todos os empregos e oportunidades que serão gerados. Seguimos trabalhando para oferecer cada vez mais chances à população americanense”, afirmou.
Confira as vagas disponíveis:
Gerente de Restaurante (1 vaga)
Salário: R$ 4.900,00
Requisitos: Experiência na função, mais de 18 anos e ensino médio completo.
Subgerente de Restaurante (1 vaga)
Salário: R$ 3.500,00
Requisitos: Experiência na função, mais de 18 anos e ensino médio completo.
Assistente Administrativo (1 vaga)
Salário: R$ 2.600,00
Requisitos: Experiência na função, mais de 18 anos e ensino médio completo.
Coordenador de Restaurante (3 vagas)
Salário: R$ 3.300,00
Requisitos: Experiência na função, mais de 18 anos e ensino médio completo.
Chefe de Cozinha (1 vaga)
Salário: R$ 3.500,00
Requisitos: Experiência na função, mais de 18 anos e ensino médio completo.
Subchefe de Cozinha (1 vaga)
Salário: R$ 2.950,00
Requisitos: Experiência na função, mais de 18 anos e ensino médio completo.
Cozinheiro Líder (1 vaga)
Salário: R$ 2.900,00
Requisitos: Experiência na função, mais de 18 anos e ensino médio completo.
Cozinheiro I (11 vagas)
Salário: R$ 2.300,00
Requisitos: Experiência na função, mais de 18 anos e ensino médio completo.
Saladeiro (1 vaga)
Salário: R$ 2.200,00
Requisitos: Experiência na função, mais de 18 anos e ensino médio completo.
Ajudante de Cozinha (4 vagas)
Salário: R$ 1.804,00
Requisitos: Mais de 18 anos e ensino fundamental completo. Não é exigida experiência.
Lavador de Louças (4 vagas)
Salário: R$ 1.804,00
Requisitos: Mais de 18 anos e ensino fundamental completo. Não é exigida experiência.
Operador de Caixa (2 vagas)
Salário: R$ 2.200,00
Requisitos: Experiência na função, mais de 18 anos e ensino médio completo.
Estoquista (2 vagas)
Salário: R$ 2.200,00
Requisitos: Experiência na função, mais de 18 anos e ensino médio completo.
Ajudante de Limpeza (4 vagas)
Salário: R$ 1.804,00
Requisitos: Mais de 18 anos e ensino fundamental completo. Não é exigida experiência.
Chefe de Bar (1 vaga)
Salário: R$ 2.500,00
Requisitos: Experiência na função, mais de 18 anos e ensino médio completo.
Bartender I (1 vaga)
Salário: R$ 1.990,29
Requisitos: Mais de 18 anos e ensino fundamental completo. Não é exigida experiência.
Bartender II (2 vagas)
Salário: R$ 2.300,00
Requisitos: Experiência na função, mais de 18 anos e ensino médio completo.
Bar Back (2 vagas)
Salário: R$ 1.804,00
Requisitos: Mais de 18 anos e ensino fundamental completo. Não é exigida experiência.
Chopeiro (2 vagas)
Salário: R$ 2.200,00
Requisitos: Experiência na função, mais de 18 anos e ensino médio completo.
Passador de Chopp (4 vagas)
Salário: R$ 2.000,00
Requisitos: Mais de 18 anos e ensino fundamental completo. Não é exigida experiência.
Garçom (16 vagas)
Salário: R$ 1.980,00
Requisitos: Experiência na função, mais de 18 anos e ensino fundamental completo.
Cumin (6 vagas)
Salário: R$ 1.804,00
Requisitos: Mais de 18 anos e ensino fundamental completo. Não é exigida experiência.