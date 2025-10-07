O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Americana recebe, nesta quinta-feira (9), um processo seletivo com 71 vagas de emprego disponibilizadas pelo Rodeio Music Bar, estabelecimento que vai funcionar no Americana Shopping, previsto para ser inaugurado neste mês. A seleção será realizada das 9h às 12h, na Rua Anhanguera, 16 – Centro.

Os candidatos devem apresentar currículo impresso e documentos pessoais. Os benefícios oferecidos são vale-alimentação, vale-transporte, assistência médica e odontológica, além de seguro de vida.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, destacou a importância das oportunidades. “Estamos muito felizes com a iminente inauguração do Americana Shopping e ficamos mais felizes ainda com todos os empregos e oportunidades que serão gerados. Seguimos trabalhando para oferecer cada vez mais chances à população americanense”, afirmou.

Confira as vagas disponíveis:

Gerente de Restaurante (1 vaga)

Salário: R$ 4.900,00

Requisitos: Experiência na função, mais de 18 anos e ensino médio completo.

Subgerente de Restaurante (1 vaga)

Salário: R$ 3.500,00

Requisitos: Experiência na função, mais de 18 anos e ensino médio completo.

Assistente Administrativo (1 vaga)

Salário: R$ 2.600,00

Requisitos: Experiência na função, mais de 18 anos e ensino médio completo.

Coordenador de Restaurante (3 vagas)

Salário: R$ 3.300,00

Requisitos: Experiência na função, mais de 18 anos e ensino médio completo.

Chefe de Cozinha (1 vaga)

Salário: R$ 3.500,00

Requisitos: Experiência na função, mais de 18 anos e ensino médio completo.

Subchefe de Cozinha (1 vaga)

Salário: R$ 2.950,00

Requisitos: Experiência na função, mais de 18 anos e ensino médio completo.

Cozinheiro Líder (1 vaga)

Salário: R$ 2.900,00

Requisitos: Experiência na função, mais de 18 anos e ensino médio completo.

Cozinheiro I (11 vagas)

Salário: R$ 2.300,00

Requisitos: Experiência na função, mais de 18 anos e ensino médio completo.

Saladeiro (1 vaga)

Salário: R$ 2.200,00

Requisitos: Experiência na função, mais de 18 anos e ensino médio completo.

Ajudante de Cozinha (4 vagas)

Salário: R$ 1.804,00

Requisitos: Mais de 18 anos e ensino fundamental completo. Não é exigida experiência.

Lavador de Louças (4 vagas)

Salário: R$ 1.804,00

Requisitos: Mais de 18 anos e ensino fundamental completo. Não é exigida experiência.

Operador de Caixa (2 vagas)

Salário: R$ 2.200,00

Requisitos: Experiência na função, mais de 18 anos e ensino médio completo.

Estoquista (2 vagas)

Salário: R$ 2.200,00

Requisitos: Experiência na função, mais de 18 anos e ensino médio completo.

Ajudante de Limpeza (4 vagas)

Salário: R$ 1.804,00

Requisitos: Mais de 18 anos e ensino fundamental completo. Não é exigida experiência.

Chefe de Bar (1 vaga)

Salário: R$ 2.500,00

Requisitos: Experiência na função, mais de 18 anos e ensino médio completo.

Bartender I (1 vaga)

Salário: R$ 1.990,29

Requisitos: Mais de 18 anos e ensino fundamental completo. Não é exigida experiência.

Bartender II (2 vagas)

Salário: R$ 2.300,00

Requisitos: Experiência na função, mais de 18 anos e ensino médio completo.

Bar Back (2 vagas)

Salário: R$ 1.804,00

Requisitos: Mais de 18 anos e ensino fundamental completo. Não é exigida experiência.

Chopeiro (2 vagas)

Salário: R$ 2.200,00

Requisitos: Experiência na função, mais de 18 anos e ensino médio completo.

Passador de Chopp (4 vagas)

Salário: R$ 2.000,00

Requisitos: Mais de 18 anos e ensino fundamental completo. Não é exigida experiência.

Garçom (16 vagas)

Salário: R$ 1.980,00

Requisitos: Experiência na função, mais de 18 anos e ensino fundamental completo.

Cumin (6 vagas)

Salário: R$ 1.804,00

Requisitos: Mais de 18 anos e ensino fundamental completo. Não é exigida experiência.