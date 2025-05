O Procon é o principal órgão de defesa do consumidor no município. Entre suas funções, estão a orientação à população, a mediação de conflitos entre consumidores e empresas de forma extrajudicial e o combate a práticas abusivas no mercado. A unidade é vinculada à Secretaria de Negócios Jurídicos da Prefeitura de Americana.

Os consumidores podem registrar queixas diretamente pelo site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br). Todos os serviços são gratuitos. Para o atendimento, é importante apresentar documentos pessoais e comprovantes, como extratos, recibos e notas fiscais.

“Nosso trabalho é mediar e estabelecer regras para relações comerciais justas e saudáveis para consumidores e fornecedores, para isso, estamos à disposição para o cidadão conhecer seus direitos, para saber o que pode ou não cobrar”, diz o diretor do Procon Americana, Estevão Luis Cardoso Pavan.

Como o Procon pode ajudar

Orientação individual: Esclarece dúvidas sobre direitos e deveres nas relações de consumo.

Mediação de conflitos: Intermedia situações entre consumidor e empresa, buscando solução amigável.

Fiscalização e sanções: Atua contra práticas abusivas e pode aplicar penalidades a empresas.

Defesa coletiva: Atua em prol de melhorias no consumo de forma ampla, promovendo o consumo consciente.

O Procon de Americana funciona nas dependências da Prefeitura, na Avenida Brasil, nº 85, Centro. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Informações também podem ser obtidas pelo telefone 151.