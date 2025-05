A equipe de atendimento, estagiários e coordenação do Procon de Americana concluiu, nesta quarta-feira (30), uma oficina de reciclagem voltada à elaboração de Cartas de Informações Preliminares (CIPs). A capacitação foi realizada no Núcleo de Atendimento ao Cidadão (NAC) de Limeira e promovida pela Diretoria de Relações Institucionais da unidade.

O curso abordou a estruturação das CIPs, com foco na argumentação, caracterização da reclamação, formulação do pleito do consumidor, consequências de uma redação eficiente ou inadequada, além da apresentação de casos práticos e análise em grupo.

“A equipe do Procon de Americana está em constante aprimoramento, e a capacitação permitiu que a unidade se mantenha atualizada, garantindo a qualidade no atendimento e o cumprimento dos direitos do consumidor”, afirmou o diretor do Procon, Estevão Luis Cardoso Pavan.

O Procon de Americana funciona nas dependências da Prefeitura, na Avenida Brasil, nº 85, Centro. O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 151.