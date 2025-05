O Procon de Americana informa que a Fundação Procon-SP está com inscrições abertas para o Curso Básico sobre Direitos do Consumidor, que será realizado na próxima quinta-feira (29), das 9h às 13h, de forma on-line, pela plataforma Teams (modo reunião).

O objetivo da capacitação é informar, de maneira prática, os direitos assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), visando à educação para o consumo e à harmonização das relações de consumo.

O tema será abordado a partir da análise de conceitos legais e das condutas comerciais previstas na legislação de defesa do consumidor, com exemplos baseados em casos reais identificados pelo Procon-SP.

O curso é voltado a profissionais, inclusive liberais e autônomos, que atuam nos mais diversos segmentos do mercado de consumo, como fabricação, comércio (inclusive eletrônico), importação de produtos, serviços de assistência técnica, serviços financeiros e bancários, e atendimento ao consumidor (SAC, Ouvidoria).

“Essa capacitação para fornecedores é fundamental, uma vez que a organização está investindo na equipe, seu negócio se torna diferenciado e ganha competitividade no mercado. Além disso, é uma ajuda para manter os profissionais alinhados com os valores, missão e propósito da empresa”, destacou o diretor do Procon de Americana, Estevão Luis Cardoso Pavan.

A grade de conteúdo inclui: relação de consumo, garantia legal e contratual, prazos para reclamar a reparação de danos, troca de produtos, práticas e cláusulas abusivas, entre outros.

Informações sobre o conteúdo completo, valores e matrícula, que deve ser feita até esta sexta-feira (23), podem ser acessadas através do link: https://www.procon.sp.gov.br/palestras/#epdc_inscricoesabertas.