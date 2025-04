O Procon de Americana orienta os consumidores a ficarem atentos ao contratar serviços de troca de pneus ou manutenção veicular. Em determinadas situações, pode haver tentativas de indução à realização de serviços ou à compra de produtos adicionais que nem sempre são necessários.

A recomendação é que, ao procurar esse tipo de serviço, o consumidor exija um orçamento prévio detalhado, conforme determina o artigo 40 do Código de Defesa do Consumidor. O documento deve especificar os valores da mão de obra, dos materiais utilizados, as condições de pagamento e o prazo de execução. A execução do serviço só pode ocorrer após autorização expressa, registrada por meio de assinatura na ordem de serviço.

“É direito do consumidor saber os valores, formas de pagamento, componentes e todos os detalhes dos serviços que serão prestados antes da manutenção”, destaca o diretor do Procon de Americana, Estevão Luis Cardoso Pavan.

Segundo o órgão, é fundamental que o consumidor analise com atenção qualquer proposta de serviço adicional antes de tomar uma decisão. Mesmo diante da urgência, é importante não ceder a pressões e buscar sempre o máximo de clareza sobre o que está sendo oferecido.

A orientação é consultar diferentes estabelecimentos, comparar preços e, sempre que possível, buscar referências. Após o serviço, é indispensável solicitar a nota fiscal e manter esse documento junto com o orçamento e a ordem de serviço, registros essenciais em caso de necessidade de garantia.

O Procon de Americana atende a população de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, na Avenida Brasil, nº 85, Centro. O telefone para contato é o 151.