O Procon de Sumaré divulgou nesta terça-feira (10) os resultados de uma pesquisa de preços realizada em estabelecimentos comerciais da cidade, com foco nos produtos mais procurados para o Dia dos Namorados deste ano. O levantamento revelou variações expressivas nos valores praticados, reforçando a importância da pesquisa antes da compra.

Entre os destaques, estão os kits de perfume, com uma diferença de preço que chegou a impressionantes 495,2% entre os estabelecimentos. As cestas de chocolate apresentaram variação de 166,7%, enquanto as cestas de presentes com rosas oscilaram até 126,2%.

“Essas diferenças mostram como os preços podem variar drasticamente. O consumidor atento pode economizar bastante apenas pesquisando antes de comprar”, alertou Samuel Guilherme, coordenador executivo do Procon de Sumaré.

Além de incentivar a comparação de preços, o órgão recomenda que os consumidores exijam a nota fiscal, observem a validade dos produtos e fiquem atentos às condições de troca.

O secretário municipal de Controle Interno e Transparência, Alisson Chuma, reforçou a orientação. “A pesquisa de preços é fundamental não apenas para poupar, mas também para evitar dores de cabeça após a compra”, disse.

Em caso de dúvidas, problemas nas compras ou necessidade de registrar reclamações, os consumidores podem recorrer ao atendimento do Procon de Sumaré.

Serviço:

Procon Sumaré

Telefone: (19) 3399-5031

E-mail: [email protected]

Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8:30h às 16:00h.