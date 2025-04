Nesta quarta-feira (23), Sumaré foi palco de um evento voltado à qualificação dos serviços prestados pelos órgãos de defesa do consumidor. A Fundação Procon-SP, em parceria com o Procon Sumaré, realizou o Curso de Formação de Agentes de Atendimento ao Consumidor, no auditório do CEU Recanto dos Sonhos.

O treinamento tem como foco a padronização da elaboração textual de cartas de informações preliminares, utilizadas no contato formal entre os Procons municipais e os fornecedores. A iniciativa busca uniformizar e qualificar a comunicação escrita, promovendo maior clareza, precisão e eficiência na resolução de demandas dos consumidores em todo o estado de São Paulo.

“Acreditamos que investir na capacitação dos agentes de atendimento é fundamental para garantir um serviço público cada vez mais eficiente e respeitoso com os direitos do cidadão. Esse curso é uma oportunidade de troca de experiências e de fortalecimento da atuação conjunta entre os Procons municipais”, destacou Alisson Chuma, secretário de Controle Interno e Transparência de Sumaré.