A Polícia Civil de Americana prendeu na manhã desta quinta-feira (22) o pintor J.B.L., de 53 anos, vulgo “Capa Preta”. O homem era fugitivo do sistema prisional e possui condenações por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Policiais da Dise (Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes) capturaram o procurado na Rua São Gabriel, próximo ao numero 1.800, com R$ 120 em dinheiro e o aparelho de telefone celular.

Segundo informações da Polícia Civil, a “Operação Capa Preta” é decorrente de investigações para dar cumprimento a dois mandados de prisão que pesavam contra o acusado. J.B.L. foi preso em 2023 na cidade de Santa Adélia pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Mas em 2024 ele fugiu do sistema penitenciário enquanto cumpria pena no CPP (Centro de Progressão Penitenciária) de São José do Rio Preto, tendo seu primeiro mandado de prisão expedido pela comarca riopretense.

Mandados de prisão

Na sequência, ainda no ano passado, o pintor teve um novo mandado de prisão expedido pela Comarca de Santa Adélia devido a sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas, condenado a 6 anos de prisão em regime fechado. Após fugir da cadeia, “Capa Preta” se domiciliou na cidade de Americana. Nesta manhã, acabou preso em uma obra na Rua São Gabriel. Cientificado pelos agentes da Dise a respeito dos mandados de prisão que pesavam contra ele, J. foi detido e conduzido para a sede da Delegacia Especializada.

A ocorrência foi apresentada à autoridade policial, que tomou ciência dos fatos e reforçou a voz de prisão, adotando as medidas cabíveis de Polícia Judiciária. Após a captura, “Capa Preta” foi submetido a exame cautelar e escoltado para a Cadeia Pública de Sumaré, onde aguardará por audiência de custódia.