As vereadoras Jacira Chávare (Republicanos), Leonora Périco (PL), Professora Juliana (PT) e Talitha De Nadai (PDT), que compõem a Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal de Americana, se reuniram na segunda-feira (16) para deliberar sobre alterações no estatuto e as próximas atividades do órgão. Também participou da reunião a vereadora Roberta Lima (PRD).

Dentre os assuntos debatidos, as parlamentares definiram que as reuniões da Procuradoria deverão ocorrer de maneira bimestral. Foi sugerida uma alteração no estatuto ampliando para cinco o número de integrantes do órgão, com o objetivo de integrar a participação da vereadora Roberta Lima.

Durante o encontro, a vereadora Professora Juliana sugeriu ainda o desenvolvimento de uma cartilha de conscientização e de prevenção à violência contra a mulher, semelhante à elaborada pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

Ao final da reunião, as vereadoras definiram que a próxima agenda da Procuradoria será uma visita à Base de Excelência da Mulher (BEM) de Sumaré, que realiza diversos atendimentos gratuitos ao público feminino e indicou a realização de uma visita ao local na próxima semana. A visita foi sugerida pela vereadora Jacira Chávare.

De acordo com a Procuradora Especial da Mulher da Câmara, vereadora Leonora Périco, a reunião foi produtiva e ajudou a definir os próximos passos do órgão. “Muito me alegra ver a união das vereadoras ao redor deste tema. Tudo o que discutimos hoje contribui para avançar nas políticas públicas voltadas à defesa das mulheres”, avaliou.

Procuradoria da Mulher

“A Procuradoria da Mulher é um órgão importantíssimo para o fortalecimento das políticas públicas voltadas às mulheres no nosso munícipio. Esta reunião com as cinco vereadoras desta Casa é um passo importante para institucionalizar e fortalecer a atuação deste órgão, demonstrando nosso compromisso em garantir que essa pauta tenha efetividade, visibilidade e espaço dentro do legislativo”, comentou a vereadora Professora Juliana, primeira procuradora adjunta.

“Essa reunião foi muito importante para alinharmos os próximos passos. É a primeira vez que a Câmara tem cinco vereadoras e estamos unidas para a que a Procuradoria da Mulher seja um instrumento que represente e dê voz às mulheres de Americana”, afirmou Talitha De Nadai, segunda procuradora adjunta.

“A Procuradoria será um espaço permanente de escuta, acolhimento e também de atuação prática. Vamos trabalhar juntas, vereadoras, instituições, conselhos e sociedade civil, para construir políticas públicas que melhorem, de fato, a vida das mulheres americanenses. Estou muito entusiasmada, porque sei que podemos avançar em muitas frentes: combate à violência, acesso à saúde, empregabilidade, formação e garantia de direitos”, disse a vereadora Jacira Chávare, terceira procuradora adjunta.

“Fazer parte da Comissão da Mulher, ao lado de outras quatro vereadoras comprometidas, é motivo de orgulho. Estamos unidas na construção da Procuradoria da Mulher, um instrumento essencial para garantir mais proteção, representatividade e voz às mulheres de Americana”, concluiu a vereadora Roberta Lima.

Sobre a Procuradoria

Instituída pelo decreto legislativo nº 965/2021, a Procuradoria Especial da Mulher da Câmara de Americana tem o objetivo de elaborar programas e ações para a prevenção e combate à violência contra mulher, saúde da mulher, inserção da mulher no mundo do trabalho, na política e nos espaços de decisão, entre outras atividades.

Para mais informações, acesse a página da Procuradoria no site da Câmara: https://camara-americana.sp.gov.br/Paginas/procuradoria-especial-da-mulher.

