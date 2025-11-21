Com nota acima de 91, produtor de Barra do Turvo conquista o prêmio de melhor café do Estado de São Paulo

Os melhores cafés paulistas em 2025 são dos municípios de Barra do Turvo, Campinas, Brotas, Getulina e Itapira, que tiveram produtores campeões no “24º Concurso Estadual Qualidade do Café de São Paulo”. A cerimônia de premiação foi realizada nesta terça-feira (18) no Instituto Agronômico de Campinas (IAC).

Promovido pela Diretoria de Assistência Técnica Integral (CATI), órgão vinculado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA), o certame bateu recorde de participação neste ano, com cerca de 400 amostras recebidas de cafés arábica e canephora, de 77 municípios.

A nota mais alta, 91.10, foi recebida pelo cafeicultor barra-turvense Ozico Pereira, que concorreu na categoria cereja descascado. Acompanhado de sua esposa, Pedrina, ele recebeu o troféu de maior destaque na modalidade arábica das mãos do secretário de Agricultura e Abastecimento, Guilherme Piai.

”A gente sofreu muito para chegar até aqui, mas, agora, estamos colhendo os frutos. Ficamos muito felizes pela conquista desse prêmio”, afirmou Pedrina, muito emocionada. Os demais vencedores da espécie arábica são o campineiro Tito Enrique da Silva Neto, que concorreu na modalidade fermentado; o brotense Rodrigo de Oliveira (modalidade natural) e o itapirense Ricardo Maklouf Junior (modalidade orgânico). O getulinense Paulo Sonehara ganhou na espécie canephora.

Para o diretor da CATI, Ricardo Pereira, essa premiação reforça o compromisso do estado com a excelência produtiva e a tradição cafeeira. Além da instituição ligada à SAA, também participaram da organização do certame a Coordenação das Câmaras Setoriais, a Coordenadoria de Desenvolvimento dos Agronegócios (Codeagro) e a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta), por meio da Apta Regional, do Instituto Biológico (IB-Apta) e do IAC-Apta.

O concurso foi realizado com apoio da Fundação de Apoio à Pesquisa Agrícola (Fundag), do Sindicato da Indústria de Café de Estado de São Paulo (Sindicafé-SP), da Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic), da Syngenta, da Carmomaq, da Kaleido, da Bunn e da Cropster.

