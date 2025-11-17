A vereadora Professora Juliana (PT) participou na quinta-feira (13) de uma roda de conversa sobre os direitos da mulher e segurança do jovem em ambiente digital na Escola Estadual Profª Maria José Margato, no bairro Cidade Nova, em Santa Bárbara ‘Oeste. A conversa foi realizada com alunos do 2º e 3º anos do Ensino Médio e teve o objetivo de tornar amplo o conhecimento da juventude local a respeito das políticas e equipamentos públicos voltados para proteção, garantia e efetivação dos direitos da mulher.

Durante a atividade a parlamentar debateu ainda sobre os tipos de violência contra a mulher, inclusive em ambiente digital, as formas de identificar ocorrências no dia a dia e a importância de realizar a denúncia e acionar as políticas de proteção.

Professora Juliana destacou a importância de debates com jovens para o desenvolvimento crítico de situações problemáticas da sociedade. “Estou retomando o ciclo de palestras nas escolas nesse final de ano, visitando escolas que não estive em julho e agosto. Os jovens têm plena capacidade de compreender a gravidade da violência e da desigualdade de gênero que ainda marcam a realidade brasileira. Por isso, é essencial que o debate seja iniciado desde cedo, para evitar que atitudes violentas e discriminatórias se enraízem e se reproduzam ao longo das gerações”, comentou.

Na próxima segunda-feira (17), a parlamentar visitará novamente a escola para fazer a palestra para os alunos do período diurno. “As políticas que apresento nas escolas cumprem um papel decisivo, mas a mudança cultural é igualmente indispensável: somente com essa dupla frente, políticas públicas efetivas e formação cidadã contínua, poderemos construir uma sociedade, justa e igualitária, independentemente do gênero ou de qualquer outro marcador social”, concluiu professora Juliana.