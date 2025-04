Profa Juliana pede reparo no piso do elevador do Hospital Municipal

A vereadora Profa Juliana (PT) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando manutenção do piso do elevador do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

No documento, a parlamentar afirma que foi procurada por pessoas que utilizam do elevador do hospital, que relataram a necessidade urgente de manutenção, pois apresenta danos estruturais, incluindo um buraco, comprometendo a segurança dos usuários.



“Diante da gravidade da situação, solicitamos providências imediatas para a realização dos reparos necessários, assegurando a integridade dos pacientes e profissionais, bem como o pleno funcionamento do equipamento”, aponta Juliana.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira, dia 8, e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

