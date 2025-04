A vereadora Professora Juliana (PT) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre estratégias de saúde para políticas públicas de enfrentamento à diabetes no município de Americana.

No documento, a parlamentar explica que a nova edição do Atlas da Federação Internacional de Diabetes informou existirem no Brasil 16,6 milhões de pessoas de 20 a 79 anos com diabetes. Segundo Juliana, a conscientização sobre a doença pode ajudar as pessoas a acessarem os cuidados de saúde de que precisam em relação aos sintomas e buscar atendimento médico, contribuindo a prevenir complicações graves.

”A epidemia do diabetes é silenciosa e exige mais do que campanhas pontuais. Por isso fiz este requerimento para buscar dados e cobrar ações concretas, garantindo que a rede pública de saúde esteja preparada para prevenir, acompanhar e cuidar, de forma contínua e estratégica, das pessoas com diabetes em Americana”, explica Juliana.

A autora pergunta quais estratégias têm sido realizada pela Atenção Básica de Saúde com relação à realização de campanhas de conscientização sobre a importância de prevenção e acompanhamento da doença; se a prefeitura possui um programa de prevenção e combate a diabetes infantil; e como tem sido feito o controle dos dados de prontuários dos pacientes diabéticos com o objetivo de instruir políticas públicas voltadas a aprimorar continuamente a prevenção e o atendimento.

O requerimento foi discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante sessão ordinária, e será encaminhado à prefeitura para resposta.