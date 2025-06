A vereadora Professora Juliana (PT) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana sugerindo que o Poder Executivo realize um estudo visando reduzir custos com cargos em comissão, funções gratificadas e empregos de confiança nos órgãos da administração direta e indireta municipal.

No documento, a parlamentar explica que a medida tem o objetivo de promover a gestão eficiente dos recursos públicos. “A otimização dos recursos é crucial para garantir a eficiência e a sustentabilidade do orçamento público, promovendo o bom uso do dinheiro e melhorando a qualidade dos serviços oferecidos”, destaca Professora Juliana.

“O quadro de funcionários da prefeitura está cheio de cargos de confiança. Ter profissionais comissionados é importante para que o Poder Executivo tenha pessoal alinhado ao plano de governo eleito pelo povo, mas algumas secretarias excedem o aceitável: a secretaria de Obras tem 27, o gabinete do prefeito tem 13”, comenta.

De acordo com a autora, essa iniciativa visa também a apresentação de medidas que garantam o cumprimento das metas do governo, voltadas para gerar economias significativas, liberando recursos para investimentos em outras áreas prioritárias e garantindo a sustentabilidade financeira do orçamento.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira, dia 1º, e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

Leia + sobre política regional

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP