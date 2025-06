A vereadora Professora Juliana (PT) protocolou um requerimento na Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre o serviço de transporte coletivo urbano do município.

No documento, a parlamentar questiona como a prefeitura fiscaliza o serviço prestado pela empresa contratada para o transporte público; solicita a elaboração de um relatório com detalhes relacionados a estatísticas do transporte e de manutenção da frota; quais medidas estão sendo tomadas diante das reclamações dos passageiros; se existe a possibilidade de instalação de portas USB para carregamento de celulares nos veículos; e quais ações têm sido tomadas para a redução da emissão de poluentes e gases de efeito estufa pela frota de ônibus.

“A regularidade e frequência dos ônibus, além das condições de conforto, são as demandas que mais chegam da população para meu gabinete, portanto estou cobrando que a prefeitura apresente o acompanhamento que ela realiza dessas variáveis, já que o transporte municipal é feito por uma empresa contratada pelo Poder Executivo”, comenta a autora.

O requerimento foi aprovado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (17) e será encaminhado à prefeitura para resposta.

