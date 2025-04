A vereadora Professora Juliana (PT) participou na última sexta-feira (11) de um encontro na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), em São Paulo, entre procuradorias da mulher do estado, representantes de comissões de defesa dos direitos das mulheres e frentes parlamentares. A reunião, de iniciativa da Bancada Feminista do PSOL em parceria com o Instituto E Se Fosse Você, foi voltada ao fortalecimento das políticas para as mulheres.

Após a atividade na Alesp, a parlamentar acompanhou a abertura do festival “Mel: Mulheres em Luta”, organizado pela jornalista, ex-deputada e idealizadora do Instituto E Se Fosse Você Manuela D’Ávila, no espaço Nave Coletiva, também em São Paulo.

O evento de abertura contou com a palestra “Qual a razão do ódio contra as mulheres?”, com a participação de Alice Evans, cientista social e pesquisadora do King’s College de Londres, e Sohaila Abdulali, ativista, escritora e pesquisadora indiana.

De acordo com a parlamentar, espaços de formação e articulação como esses são fundamentais para fortalecer a atuação política das mulheres nos parlamentos e em toda a sociedade. “Nós enfrentamos desafios enormes na política institucional e entender as raízes da violência política de gênero e do ódio às mulheres é essencial para pensarmos estratégias de resistência. Estar ao lado de outras parlamentares, pesquisadoras e militantes fortalece nossa luta coletiva”, destacou Juliana.