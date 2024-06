Profhilo: o ozempic do rejuvenescimento facial

Para de combater os danos causados pela baixa na produção de colágeno, foi criado um novo método de rejuvenescimento facial conhecido como Profhilo.

De tecnologia italiana, ele é um tratamento injetável, com alta concentração de ácido hialurônico 100% puro, que bioestimula a elastina e a produção de quatro tipos de colágeno. Atualmente, as sessões custam entre R$ 3 mil e R$ 6 mil aqui no Brasil.

O Profhilo tem capacidade significativa de restaurar a rigidez e a textura da pele, com efeito lifting que resgata a beleza jovial, ao amenizar linhas finas e a flacidez de leve a moderada. O resultado é uma pele de aspecto mais saudável e naturalmente hidratada.

Uma vez injetado, o ácido se espalha de maneira uniforme em toda a região e reage com o tecido, provocando de imediato a hidratação, com resultado visível de firmeza da pele. O efeito firmador e tensor atua por toda a região próxima ao ponto da injeção.

Os tecidos, quando reparados, não apresentam mais flacidez da pele e sinais de envelhecimento. E tudo porque o Profhilo continua a atuar nas semanas seguintes, pois vai aumentar gradativamente a produção de elastina e colágeno. Assim, ele é diferente de um preenchimento dérmico, de um tratamento intensificador da pele ou de um creme com ácido hialurônico, que tem ação local.

Por isso, o diferencial desse tratamento é o resultado mais homogêneo, em áreas como bochechas, parte inferior do rosto, pescoço, colo, mãos, joelhos e até cicatrizes de acne. Ou seja, em qualquer parte do corpo com sinais visíveis de envelhecimento.

