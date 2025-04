A Câmara Municipal de Americana realizou nesta segunda-feira (28) no Plenário Dr. Antonio Álvares Lobo a solenidade de entrega da medalha de mérito “Profissionais da Saúde” a 19 homenageados pelo destaque no exercício de suas atividades no município. A solenidade foi motivada por um projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Paulo Eduardo (PSD).

Foram homenageados os indicados pelos parlamentares da Casa: Adriana Silva da Conceição Pacheco (Gualter Amado), Aneli Marques Neves Conceição (Roberta Lima), Anyotan Cruz do Nascimento (Jacira Chávare), Daniela da Silva Bortoloni (Dr. Wagner Rovina), Eduardo Miranda Pinto (Lucas Leoncine), Gustavo Henrique Queiroz Luiz Franco (Gutão do Lanche), Jerusa Alves Rossi (Talitha De Nadai), Jucimária de Souza Mendes Oliveira (Marcos Caetano), Karina Alves (Leonora Périco), Luana Andrade Fiori (Renan de Angelo), Luciana de Souza Silva (Thiago Brochi), Lucimaura Pereira de Carvalho (Pastor Miguel Pires), Oswaldo Pereira Gonçalves (Levi Rossi), Patricia Anésio de Barros Coelho (Jean Mizzoni), Simone de Souza (Léo da Padaria), Sônia de Cassia Angelucci Paineli (Fernando da Farmácia), Thatiane Tardivel de Lima Basso (Professora Juliana), Vilson Dias Alves (Paulo Eduardo) e Yara Ematne Amaral Pereira (Leco Soares).

Durante o uso da palavra, o presidente da Câmara, vereador Léo da Padaria (PL), enalteceu a qualidade dos profissionais da área da saúde em Americana. “É muito bom estar aqui participando de um momento especial como esse. Uma tarefa que não é fácil para nós vereadores, de escolher um profissional para homenagear, porque em Americana somos agraciados com uma grande quantidade de profissionais de qualidade em todas as áreas da saúde. Fico muito feliz de estar participando mais uma vez deste momento”, disse.

O farmacêutico Vilson Dias Alves utilizou a palavra para agradecer em nome de todos os homenageados. “Essa homenagem é muito importante para todos nós aqui. Esse reconhecimento tão importante nos motiva a seguir firme, com o coração renovado. Recebo essa homenagem com muita alegria em meu coração e compartilho desse momento com todos os meus colegas da área da saúde aqui presentes”, discursou.