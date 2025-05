Profissionais do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, participaram na última sexta-feira (22) do simpósio “Atenção Primária: Prevenindo Infecções e Resistência Antimicrobiana”, realizado no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (FMUSP), em São Paulo.

Representaram o município as enfermeiras Gabrielle do Carmo e Damaris Fernandes, a técnica de enfermagem Gisela Ferreira, do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH), além da enfermeira Renata Bertucelli, da Secretaria Municipal de Saúde, que acompanhou o evento de forma virtual.

O simpósio reuniu especialistas e profissionais da saúde para debater estratégias de enfrentamento à resistência microbiana, com foco no papel da atenção primária. “Participar deste simpósio enriqueceu nosso conhecimento e nos permite aplicar estratégias eficazes no dia a dia. A troca de experiências contribui diretamente para aprimorar nossos processos e qualificar a assistência à população”, destacou Gabrielle do Carmo.

Palestrantes

Entre os palestrantes estiveram a professora Anna Sara Levin, o Dr. Matias Salomão (Instituto do Coração e Laboratório Fleury) e a professora Maria Teresa Roncaglia (FMUSP). Foram abordados temas como infecções respiratórias, urinárias, sexualmente transmissíveis e o uso racional de antimicrobianos, essenciais para o manejo adequado na atenção básica.

O evento destacou ainda a importância da vigilância, do diagnóstico precoce e do uso responsável de medicamentos, além de boas práticas desenvolvidas nas comunidades.

O secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira, ressaltou a importância da capacitação permanente. “A participação dos nossos profissionais em eventos como esse reforça nosso compromisso com a qualificação contínua e com a adoção de práticas seguras e eficazes. A resistência antimicrobiana é um dos grandes desafios globais, e fortalecer a atenção primária com conhecimento atualizado é essencial para proteger nossa população.”

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.