Profissionais do HM são capacitados para humanização no atendimento

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, iniciou nesta quarta-feira (11) a capacitação dos profissionais que vão atuar no projeto Posso Ajudar, voltado à promoção de um atendimento mais humanizado no Pronto-Socorro. A qualificação tem como foco preparar os colaboradores com conhecimento técnico e sensibilidade no acolhimento aos usuários da unidade.

Segundo o diretor do hospital, Ruy Santos, o objetivo é criar um elo entre paciente e hospital. “Vamos proporcionar acolhimento, informação e apoio, promovendo uma experiência mais satisfatória ao usuário durante todo o período em que estiver no hospital”, afirmou.

Os profissionais selecionados participam de um treinamento com ênfase em empatia, acessibilidade e comunicação eficiente. Os conteúdos vão desde abordagens humanizadas e linguagem inclusiva até a atenção a grupos prioritários, como pessoas com deficiência, idosos e pacientes desacompanhados, além do alinhamento com os protocolos internos.

Projeto com profissionais

O projeto conta com quatro profissionais atuando em dois turnos (das 7h às 14h30 e das 14h30 às 22h). Após a capacitação, eles estarão aptos a orientar pacientes sobre assentos prioritários, tirar dúvidas sobre o funcionamento da unidade, monitorar a espera por atendimento, oferecer suporte informativo e encaminhar os usuários aos setores adequados.

O coordenador de atendimento do hospital, Marcelo Amaro, destacou que a iniciativa também contribui para a organização interna. “Além de oferecer mais atenção aos pacientes, vamos otimizar os processos administrativos e operacionais das equipes assistenciais e médicas do Pronto-Socorro Adulto”, explicou.

Para o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, a humanização é uma das prioridades da gestão. “Sabemos que um olhar acolhedor e uma escuta atenta fazem toda a diferença para quem busca o serviço público. Com o Posso Ajudar, damos um passo importante na construção de um sistema mais eficiente, acessível e humano”, afirmou.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

Leia Mais notícias da cidade e região

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP