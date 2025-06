Profissões do futuro: crianças e carreiras que ainda não existem

Futuro do trabalho- Relatório do Fórum Econômico Mundial aponta que o mundo terá 170 milhões de novas oportunidades de emprego até 2030. Neste sentido, Daniel Freitas, assessor pedagógico da Mind Makers, comenta sobre a melhor maneira de preparar os estudantes para o futuro do mercado de trabalho

Em constante evolução, o mundo passa por grandes mudanças, especialmente na área de tecnologia, impactando diretamente no mercado de trabalho. Neste contexto, educadores e escolas tem o desafio de preparar os alunos desde a educação básica para profissões que estão se transformando junto aos avanços tecnológicos.

Exemplo disso, cerca de 170 milhões de novos postos de trabalho surgirão, segundo a quinta edição do relatório “Futuro do Trabalho”, apurado em 55 países e divulgado neste ano pelo Fórum Econômico Mundial. A pesquisa traz as principais tendências inovadoras de carreiras até 2030. As áreas de Inteligência Artificial (IA), Big Data, Machine Learning e cibersegurança são as que possuem mais destaque.

E ainda, 56% dos empregadores indicam que habilidades tecnológicas serão fundamentais nos próximos cinco anos. Em meio esses movimentos, os educadores e instituições de ensino precisam utilizar as melhores ferramentas para orientar os alunos, por meio de disciplinas inovadoras, assim como o Mundo Computacional, que une conceitos e técnicas da Ciência da Computação.

“Em um mundo cada vez mais digital, habilidades em Mundo Computacional são altamente valorizadas em diversas carreiras”, afirma Daniel Freitas, assessor pedagógico da Mind Makers.

Orientações de abordagem com estudantes na preparação para o futuro.

Confira:

– Incentiva o desenvolvimento de habilidades essenciais para o futuro: Segundo o especialista da Mind Makers, ao serem inseridos no universo do Mundo Computacional, os estudantes tendem a adquirir qualidades essenciais para os desafios que encontrarão no futuro do mercado de trabalho, tais como: criatividade, resolução de problemas interdisciplinares, pensamento crítico, liderança, persistência e diversas outras. – Estimula o raciocínio lógico e a resolução de problemas: O entendimento sobre os fundamentos científicos da Ciência da Computação pode incentivar o aluno a se posicionar de forma crítica e analítica. Além disso, a segurança emocional oferecida por um ambiente escolar acolhedor, permite que a criança tenha mais foco em suas atividades cotidianas e que explore novas ideias e desenvolva habilidades de resolução de problemas, sem o peso de estresse ou ansiedade. – Insere o uso de tecnologias no cotidiano escolar: Saber trabalhar com tecnologia é fundamental para o sucesso de qualquer profissão. Integrar recursos tecnológicos na educação, como a Inteligência Artificial, representa uma chance de tornar a gestão escolar mais eficiente, elevar a qualidade do ensino e aproximar o ambiente escolar das vivências dos estudantes. Para alcançar esses objetivos, é crucial que as instituições de ensino estejam em constante atualização e apostem na inovação. – Usa Inteligência Artificial como ferramenta: A inteligência artificial (IA) vem se consolidando como uma ferramenta essencial no processo de ensino e aprendizagem contemporâneo. Suas funcionalidades ultrapassam a simples automação de tarefas, proporcionando vantagens ao educador e ao estudante. É possível identificar possíveis desafios — como altos índices de evasão ou maior necessidade de determinados recursos — permitindo um planejamento mais eficaz. – Cria um ambiente propício para a autonomia nos alunos: Apesar de conferir maior autonomia aos estudantes, a tecnologia educacional não substitui a atuação de educadores e gestores. Na verdade, atua como aliada, ampliando e enriquecendo as práticas educacionais com abordagens mais dinâmicas. Ao tornarem mais acessíveis a análise de resultados, a organização de dados e a disseminação do conhecimento, essas tecnologias fortalecem as estratégias pedagógicas e ampliam a eficácia do processo educativo.

Mind Makers – Nascida em Belo Horizonte, a Mind Makers é uma solução educacional do grupo SOMOS Educação, que busca elevar a qualidade do ensino por meio do Mundo Computacional, uma disciplina inovadora, criada a partir de uma metodologia exclusiva. Unindo técnicas do ensino híbrido, aprendizagem ativa, socioemocional e sociointeracionista, é pioneira na disciplina Mundo Computacional – que une conceitos e técnicas da Ciência da Computação, tecnologias digitais e práticas Maker para a solução de problemas – no Brasil.

Além de incentivar seus mais de 200 mil alunos, das mais de 400 escolas atendidas, a colocarem a mão na massa e darem vida às suas ideias, protagonizando seu processo de estudos, oferece treinamento qualificado a quase 3 mil educadores de todo o país, com o objetivo de capacitá-los para aplicarem a disciplina no dia a dia em sala de aula. Atualmente, é a única empresa brasileira a ter seus ambientes de programação acatados para a campanha mundialmente promovida Hora do Código, da ONG Code.org.

